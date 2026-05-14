Das Fastfood-Restaurant in der Goethestraße wird derzeit umgebaut. Was sich dort ändern und wann die Filiale wiedereröffnet werden soll.

Die McDonald’s-Filiale in der Goethestraße ist äußert beliebt, vor allem bei Besuchern des direkt daneben liegenden Royal-Kino, die vor oder nach einem Film schnell noch etwas essen wollen. Doch momentan wird daraus nichts, denn das Fastfood-Restaurant ist aktuell geschlossen.

Wo sonst Burger gebraten und Pommes oder Chicken-Nuggets frittiert werden, regieren derzeit Hammer, Bohrschrauber und andere Werkzeuge. Auf dem Platz vor dem Lokal stehen Schuttcontainer und zahlreiche Absperrgitter, im Inneren finden derzeit umfassende Umbaumaßnahmen statt.

McDonald's-Restaurant wird umgebaut: Was sich ändern soll

Wie ein Pressesprecher von McDonald’s der AZ auf Anfrage mitteilt, sollen im Zuge der baulichen Maßnahmen Küchen- und Gästebereich gezielt weiterentwickelt werden. Ziel ist es, "interne Abläufe zu optimieren und den Service für Gäste angenehmer und effizienter zu gestalten."

Nach Beendigung der Umbaumaßnahmen sollen die Bestellmöglichkeiten durch entsprechende Terminals erweitert und das Erscheinungsbild der Filiale "im Sinne eines modernen und einladenden Ambientes neu gestaltet werden. Die Maßnahmen sind Teil unseres übergeordneten Restaurantkonzepts, das neben einem überarbeiteten Bestellsystem auch ein den aktuellen Ansprüchen angepasstes Küchenkonzept umfasst", so der Sprecher.

Expansionspläne: McDonald's will in Deutschland rund 500 neue Restaurants

In den kommenden Jahren verfolgt McDonald’s eine klare Expansionsstrategie und plant die Eröffnung von rund 500 weiteren Restaurants in Deutschland. Parallel dazu werden bestehende Filialen kontinuierlich modernisiert, so wie aktuell der Standort in der Münchner Goethestraße. Die soll, wenn alles nach Plan läuft, am 30. Juni wiedereröffnet werden.