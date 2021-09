Beleidigungen, mieses Essen: Ist das Münchens schlechtester Italiener?

Auf Google und Lieferando finden sich zahlreiche negative Bewertungen der Pizzeria Volante in Moosach – die der Besitzer mit teils üblen Beleidigungen quittiert.

München - Wer heutzutage essen gehen oder bestellen will und nicht das eine Stammlokal hat, der wird früher oder später einfach mal googlen, was es in der eigenen oder fremden Stadt so gibt. Und dann vermutlich auch allerlei Rezensionen und Fotos von anderen Nutzern zu Rate ziehen.

Für die Pizzeria Volante in Moosach ist das allerdings eher Nachteil denn Vorteil. Denn der Italiener hat das Zeug dazu, Münchens schlechteste und vor allem unfreundlichste Pizzeria zu sein.

Münchens fieseste Pizzeria?

Denn nicht nur, dass zahlreiche Besteller hier von langen Wartezeiten, wabbligem Teig oder Haaren in Pasta und Pizza berichten; nein, der Besitzer "goutiert" derlei Bewertungen auch noch mit teils derben Beleidigungen.

Kritik am eigenen Produkt scheint in der Pizzeria Volante nicht gut anzukommen. © screenshot google.de

So hat etwa ein Nutzer vor zwei Monaten eine Ein-Stern-Bewertung hinterlassen – "wenn es ginge null Sterne", schreibt er sogar, nachdem er ausführlich erklärt hat, warum das Essen mies war. Kommentiert wird der Eintrag vom Inhaber des Ladens wie folgt: "Wir kennen einen sehr gute Arzt die für behendertte Leute wie dich sind. Du kannst zu uns vorbeikommen und wir machen selber einen test mit dir". Abgesehen vom schlechten Deutsch – freundlich ist anders.

"Wir stecken dir irgendwas in den Mund"

Es geht allerdings noch viel heftiger: Auf eine - zugegeben auch nicht sehr nett formulierte Kritik eines Bestellers - schreibt der Inhaber der Pizzeria Volante: "Was können wir dafür wenn du eine trottel bist und die unterschied zwischen Pasta und Nuggets nicht kennt (...) Aber wir glauben du hast deine Geschmack verloren. Du kannst gerne zu uns kommen und wir stecken dir irgendwas in die Mund um zu wissen ob du noch irgendwas schmecken kannst." Garniert mit zahlreichen Lachsmileys.

Einer Kundin, die einen verschimmelten Salat moniert und Spaghetti aglio e olio, die anstatt Knoblauch schwarze Oliven hatten, antwortet der Inhaber: "Es scheint das sie nicht normal sind .Du bist krank Ich empfehle dir eine arzt zu besuchen. Und wegen Ersatz Salat da kannst du nur träumen."

Warum wird auf Kritik so unsachlich und beleidigend reagiert? Das hätte die AZ gerne erfahren, doch eine schriftliche wie telefonische Anfrage blieb unbeantwortet.