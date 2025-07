Bekannter Lieferdienst startet Online-Supermarkt in München

Der Lieferdienst Wolt bringt jetzt von Sendling aus Einkäufe an die Haustüren Münchens. Lebensmittel können über die App bestellt werden.

Fahrer von Wolt gehören schon länger zum Stadtbild. Jetzt startet der Lieferdienst sein Online-Supermarkt in München.

In der Hitze Einkaufstüten durch die Stadt schleppen, ist für viele sicher kein schöner Gedanke. Gut, dass es zahlreiche Anbieter von Lebensmittel-Lieferdiensten in der Stadt gibt. Die Lieferfahrer trotzen dem Wetter und bringen den Münchnern ihre Einkäufe direkt vor die Haustür.

Neuer Lebensmittel-Lieferdienst für München

Ab heute Mittag gesellt sich ein weiterer Lebensmittel-Lieferdienst-Player zu der Riege aus Knuspr, Flink, Getir und Co. – Wolt Market. Die Handelsplattform Wolt, die die Stadt bereits aus Restaurants, Cafés, Supermärkten und kleineren Händlern beliefert, startet damit erstmals in München ihren eigenen Liefersupermarkt.

Letztlich funktioniert es wie bei der Konkurrenz: Über die Wolt-App kann etwa der Wocheneinkauf zusammengestellt werden. Kunden haben die Auswahl aus über 5000 Artikeln. In durchschnittlich 35 Minuten sollen die Einkäufe geliefert sein.

Diese Stadtteile werden beliefert

Neben Markenprodukten und Artikeln von Rewe-Eigenmarken können auch Produkte von Münchner Händlern wie von der Rösterei Man Versus Machine, Eizbach oder Metzgerei Pichler bestellt werden.

In der Hansastraße in Sendling befindet sich der Wolt Market und beliefert von dort aus die Stadt mit Lebensmitteln. © Wolt Deutschland

"München ist nach Berlin wahrscheinlich der wichtigste Markt für Wolt in Deutschland", sagt Robert Köbsch, Chef von "Wolt Market" in Deutschland, der AZ. Standorte des Online-Supermarktes gibt es bereits in Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt.

Der Standort in der Hansastraße 5 wird die Stadtteile Sendling, Laim, Neuhausen-Nymphenburg, Pasing, Schwabing-West, Moosach und Au-Haidhausen beliefern.

Preislich auf Supermarktniveau

Lieferdienste hätten viele Vorteile gegenüber dem Supermarkt vor Ort, sagt Köbsch. "Ich muss nicht hin, an der Kasse warten und auch nichts tragen", zählt der "Wolt Market"-Chef auf.

Preislich soll sich der neue Lieferdienst auf Supermarktniveau befinden. Wer seine Einkäufe in Zukunft also besonders gemütlich gestalten will, hat mit Wolt Market ab Mittwoch eine neue Möglichkeit.

Nicht vergessen: Gerade zum Hitze-Wetter freuen sich die Lieferfahrer sicher über eine kleine Abkühlung oder ein Trinkgeld.