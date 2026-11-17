Mit Babys unterwegs zu sein, kann in München schon stressig genug sein. Wenn das Baby beim Einkauf dann gestillt werden muss, stehen die Frauen häufig vor dem Problem, keinen Rückzugsort dafür zu haben. Das soll sich nun bei einem Modehändler ändern.

Rückzugsorte zum Stillen sind in der Öffentlichkeit eher noch Mangelware – auch in München.

Wenn Mütter mit ihren Babys in München unterwegs sind, haben sie oftmals das Problem, dass es in der Öffentlichkeit kaum Möglichkeiten gibt, sich ungestört zum Stillen oder Milch abpumpen zurückzuziehen. Dabei ist der Bedarf an solchen Räumlichkeiten groß. Eine Online-Befragung im Auftrag der Discount-Modekette Primark zeigt, dass rund drei Viertel der befragten Mütter sich beim Einkaufen freiwillig nutzbare Rückzugsmöglichkeiten wünschen. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass ein fehlender ruhiger Ort ihren Aufenthalt oder Einkauf bereits erschwert hat.

Basierend auf diesen Umfrageergebnissen hat Primark die Initiative "Mom’s Room" ins Leben gerufen. Dabei richtet der Modehändler schrittweise in 26 Stores in Deutschland speziell gekennzeichnete Stillkabinen ein. Diese befinden sich im Umkleidebereich und bieten Müttern mit einer Sitzgelegenheit und einem blickgeschützten Bereich die Möglichkeit, ihr Kind in Ruhe zu stillen oder Milch abzupumpen.

"Mom’s Room": Primark startet Initiative für stillende Mütter

Einen solchen "Mom’s Room" gibt es seit Kurzem auch im Primark-Store im pep Einkaufszentrum Neuperlach.

Das Angebot kann von allen Müttern genutzt werden, die sich in der Umgebung aufhalten, also nicht nur Kundinnen von Primark. Die Nutzung ist freiwillig und als zusätzliches Angebot gedacht, damit Mütter selbst entscheiden können, wo und wie sie stillen möchten, wenn sie in der Öffentlichkeit oder beim Einkaufen unterwegs sind.

Der Mode-Discounter Primark hat die "Mom's Room"-Initiative ins Leben gerufen. © Primark

Bei der Umsetzung der "Mom’s Room"-Initiative arbeitet Primark mit der gemeinnützigen Organisation "wellcome – Echte Hilfe für Eltern" zusammen. Die unterstützt seit fast 25 Jahren Familien und bringt ihre Praxiserfahrung in das Primark-Projekt mit ein.

Ziel ist wachsendes Netzwerk stillfreundlicher Orte in München

Langfristiges Ziel der "Mom’s Room"-Initiative ist es, ein wachsendes Netzwerk stillfreundlicher Orte entstehen zu lassen. Primark lädt deshalb auch andere Einzelhändler, Cafés, Restaurants, Einkaufszentren, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in München dazu ein, sich der Initiative anzuschließen, eigene Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen oder bereits bestehende stillfreundliche Orte sichtbar zu machen.

Wer Teil der Initiative werden möchte, findet unter zahlreiche Informationen dazu.