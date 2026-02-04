Bekannt für Paulaner und Hacker-Pschorr: Schörghuber-Gruppe kauft in London ein

Von München nach London: Die Schörghuber-Gruppe will im Immobiliengeschäft internationaler werden. Dafür kauft sie ihr erstes Gewerbeobjekt in der englischen Hauptstadt. Warum die Gruppe ausgerechnet dort investiert – und was das für das Geschäft in München bedeutet.

Die englische Hauptstadt wird ein Stück bayerischer – zumindest auf dem Papier. Die Bayerische Hausbau Real Estate (BHRE) hat für 41,2 Millionen Pfund (knapp 48 Millionen Euro) ihre erste Gewerbeimmobilie in London gekauft, wie das für das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Der Konzern gehört zur Münchner Schörghuber-Gruppe, zu der unter anderem die Paulaner Brauerei Gruppe zählt. Die BHRE deckt für sie den Immobiliensektor ab.

Das neu gekaufte Gebäude befindet sich im Stadtteil West End, der im Zentrum von London liegt. Dort sind viele der großen Touristenattraktionen der Stadt, Einkaufsmeilen, Großunternehmen, Regierungsgebäude und Unterhaltungszentren angesiedelt. Das Unternehmen teilt mit: "Das im vergangenen Jahr vollständig revitalisierte Büro- und Geschäftshaus ist an bonitätsstarke Mieter vermietet."

Im Erdgeschoss befindet sich etwa das Bekleidungsgeschäft Paloma Wool. Außerdem erfülle es hohe Nachhaltigkeits- und Effizienzstandards und ist fußläufig an der zum Flughafen führenden Elizabeth Line in der Nähe der U-Bahn-Station Bond Street gelegen.

London: "Meilenstein in unserer Internationalisierungsstrategie"

CEO Marcel Wnendt sagt über die Bedeutung des Kaufes: "Der Schritt nach London ist für uns ein logischer und bedeutender Meilenstein in unserer Internationalisierungsstrategie." Die britische Großstadt gilt trotz Brexit als wichtigster Finanz- und Wirtschaftsstandort in Europa.

BHRE-COO Stefan Bögl sagt: "Wir verfolgen den Markt schon seit einiger Zeit und sind überzeugt, dass London auch künftig zu den dynamischsten und verlässlichsten Immobilienstandorten weltweit zählt." Die BHRE sucht den Zugang zu einem Markt, der das Portfolio nachhaltig erweitere. Bisher ist das in München gegründete Immobilienunternehmen vor allem auf die Landeshauptstadt spezialisiert.

Zwischen 2022 und 2027 investiert die BHRE laut eigenen Angaben einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag in ihre Objekte in Bayern, um diese zukunftsfähig und klimaeffizient zu modernisieren. Demnach umfasst der eigene Bestand einen Wert von rund 3,3 Milliarden Euro.

Wenngleich München weiterhin die Kernmarke bleibt, möchte die BHRE künftig weiter in das fürs internationale Kapital interessante London investieren. Der Fokus liege dabei insbesondere auf Büroimmobilien, teilt die BHRE mit.