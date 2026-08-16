Beinahe-Katastrophe am Flughafen München: Millionenfach geklickte Theorie sorgt für Wirbel

Ein Dreamliner, der kaum in die Luft kommt, zwei Stunden über dem Erdinger Moos, dann die Landung mit rauchendem Fahrwerk – Planespotter haben jeden Moment gefilmt. Während im Netz ein Account Millionen mit Theorien fesselt, schildern Flugzeugbeobachter ihren Eindruck.

Schrecksekunden in München: Die Anspannung vor der Landung der Dreamliner-Maschine von Vietnam Airlines sei groß gewesen, berichten Augenzeugen.

Eigentlich hätte die Boeing 787 von Vietnam Airlines am Samstag ihre Passagiere in rund zehn Stunden nach Hanoi bringen sollen. Doch Videos zufolge lief schon beim Start am Münchner Flughafen etwas gewaltig schief. Meter um Meter schob sich die schwere Maschine über die Bahn, ohne abzuheben. Erst im letzten Moment stemmte sie sich in die Luft und wirbelte eine dichte Staubwolke auf.

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Nach Daten des Flugverfolgungsportals Flightradar24 war sie da bereits über das Bahnende hinausgerollt. Gut zwei Stunden später kehrte Flug VN34 zurück und landete mit rauchendem Fahrwerk auf der Nordbahn. Die Maschine wurde dabei beschädigt – aber niemand verletzt.

Augenzeuge schildert seine Wahrnehmung: "Die Maschine hob einfach nicht ab"

Den Start filmte der Luftfahrt-Fotograf Thomas Mai, dem auf seinem YouTube-Kanal "Munich Aviation" mehr als 7000 Menschen folgen. Für ihn war es zunächst ein ganz normales Video, wie er es oft aufnimmt. "Die Maschine baute augenscheinlich Geschwindigkeit auf, hob aber einfach nicht ab. Als sie dann in Höhe der Wartungshallen war und immer noch nicht abhob, bin ich schon sehr stutzig geworden", schildert er der AZ.

Die Reifen sind bei der Sicherheitslandung offenbar geplatzt. © Plattform X/fahadnaimb

Die Wartungshallen der Lufthansa liegen kurz vor dem Bahnende. "Dann stiegen die Staubwolken auf, und die Maschine ging ziemlich steil in die Luft." Anschließend kreiste der Dreamliner mehr als anderthalb Stunden lang in Schleifen über dem Erdinger Moos, offenbar um Kerosin abzulassen. Dann kehrte er zurück.

"Es war sofort eine Rauchentwicklung erkennbar"

Marco Wachinger aus Erding fotografiert seit vier Jahren Flugzeuge am Münchner Flughafen und beobachtete die Rückkehr aus der Nähe. Zweimal habe die Maschine die Nordbahn in geringer Höhe überflogen: Ein sogenannter Lowpass, bei dem das Bodenpersonal von unten nach sichtbaren Schäden suche und diese der Besatzung im Cockpit melde, schildert er der AZ.

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"Beim dritten Mal ist sie dann gelandet, auf der linken Seite des Hauptfahrwerks war sofort eine Rauchentwicklung erkennbar, vermutlich durch die geplatzten Reifen und den Kontakt mit den Felgen und dem Asphalt", so Wachinger. Videos der Landung zeigen, wie Teile davonfliegen. So eine Sicherheitslandung habe Wachinger noch nicht erlebt. "Wir haben alle gehofft, dass sie sicher landet, man hat schon eine Anspannung gespürt."

Das sagen die Verantwortlichen von Vietnam Airlines

Das manövrierunfähige Flugzeug sei anschließend in einen Hangar geschleppt worden, herumliegende Reifenteile habe man eingesammelt und die Fahrbahn ausgebessert, sagt ein Sprecher des Flughafens. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis in die Nacht. Seit Sonntagmorgen läuft der Betrieb wieder ohne Einschränkungen.

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Zur Klärung sei ein Vertreter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hinzugezogen worden. Vietnams staatliche Fluggesellschaft teilte laut der Nachrichtenagentur Reuters mit, die Besatzung habe alle vorgeschriebenen Verfahren befolgt und sei sicher gelandet. Die Rückkehr nach München begründete sie mit einem technischen Problem, nähere Angaben machte sie nicht.

Zwei Szenarien mit Millionen Lesern auf Sozialen Medien

Diskutiert wird unter Experten und interessierten Internetnutzern schon jetzt. Für besonders viel Aufsehen sorgt das reichweitenstarke Luftfahrt-Profil "Fahadnaimb". Die Beiträge des Nutzers – laut Eigendarstellung ein Flugzeugingenieur – zu dem Vorfall kommen auf mehr als eine Million Aufrufe.

Er entwirft zwei Szenarien, schränkt aber selbst ein, es handle sich um seine Theorien, bis der offizielle Bericht vorliege. Das erste zielt auf die Bremsen. Ein Defekt hätte sie beim Start schleifen lassen können.

Nach der Sicherheitslandung von Flug VN34 in München rückt unmittelbar die Feuerwehr an. © Aviation Friends Munich/Klaus Ecker

Das zweite Szenario dreht sich um Startdaten. Wären die Leistungsdaten für den Start falsch eingegeben worden, hätte die Maschine so spät abheben müssen. Zusätzlich will er einen Heckaufsetzer erkannt haben.

Der Verein Aviation Friends Munich, ein seit 1992 bestehender Zusammenschlusses von Flugzeug-Enthusiasten, sieht den Zwischenfall professionell und effizient abgewickelt, wie er der AZ mitteilt. An den "teilweise hanebüchenen und sensationslüsternen" Spekulationen will er sich nicht beteiligen.