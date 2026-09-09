Bei zwei Radunfällen in München werden drei Menschen schwer verletzt

Ein Schüler (14) ist in einer Kurve zu flott unterwegs und rammt einen 62-Jährigen. Beim zweiten Unfall fährt ein 35-Jähriger auf seinem Rad direkt vor einen Mercedes.

Der 14 Jahre alte Schüler aus München erlitt bei dem Zusammenstoß am Dienstagnachmittag in Aubing-Lochhausen-Langwied eine schwere Kopfverletzung – ein offenes Schädelhirntrauma. Der 62-Jährige wurde mit einer Gehirnblutung, einer Kopfplatzwunde und gebrochenen Rippen ins Krankenhaus gebracht.

Radfahrer stoßen frontal zusammen

Laut Polizei war der Teenager auf der Freihamer Allee in Richtung Gräfelfing unterwegs. Südlich der Autobahnbrücke über die A 96 überholte der 14-Jährige auf seinem Rad in einer Linkskurve einen anderen Fahrradfahrer. Dabei kam er zu weit in die Mitte der Fahrbahn. Ein 62-Jähriger aus München konnte dem entgegenkommenden 14-Jährigen nicht mehr ausweichen. Woraufhin beide Fahrradfahrer frontal zusammenstießen, so ein Polizeisprecher, und zu Boden stürzten. Zum Unfallzeitpunkt trugen beide Fahrradfahrer keinen Helm. Der 14-Jährige hätte nicht mit dem Rad unterwegs sein dürfen, er hatte es sich laut Polizei bei einer Bekannten ohne deren Zustimmung ausgeliehen.

Weiterer Radunfall in Laim

Zu einem weiteren schweren Radlunfall kam es am Dienstagabend in Laim. Ein 21-Jähriger aus München fuhr in einem Mercedes auf der Landsberger Straße stadteinwärts. Aufgrund einer Baustelle im Bereich Laimer Kreisel und Laimer Unterführung wird der Verkehr dort derzeit über die Fahrbahn auf der Gegenseite umgeleitet.

Sicht ist durch Warnbaken beeinträchtigt

Auf Höhe der Hausnummer 302 wollte ein 35-Jähriger aus München mit seinem Fahrrad die Landsberger Straße in nördliche Richtung überqueren. Der Radler war bereits bis zur Fahrbahnmitte gekommen. Als er weiterfuhr, war die Sicht durch Warnbaken beeinträchtigt. Der 35-Jährige tauchte unmittelbar vor dem Mercedes des 21-Jährigen auf. Der Fahrradfahrer wurde von dem Pkw frontal erfasst und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Er erlitt ein Schädeltrauma und eine Hirnblutung.