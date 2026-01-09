AZ-Plus

Bei Wohnungsbrand in München: Feuerwehr entdeckt Leiche

Im siebten Stock eines Münchner Mehrfamilienhauses brennt es. In der Wohnung findet die Feuerwehr eine tote Person. Was bisher bekannt ist.
AZ/ dpa,rah |
Ein Mensch wurde bei dem Feuer getötet. (Symbolbild)
Ein Mensch wurde bei dem Feuer getötet. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Bei einem Brand im Olympiadorf in Milbertshofen hat die Feuerwehr einen toten Rentner  gefunden. Das Feuer sei in einer Wohnung im siebten Stock des Gebäudes ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die tote Person sei in der Wohnung entdeckt worden, in der es gebrannt habe, so der Sprecher.  Laut Polizei handelt es sich um den gut 70 Jahre alten Mieter der Wohnung. Woran der Mann starb, ist noch unklar. Eine Obduktion wurde angeordnet. 

Die Flammen griffen demnach auf die darüberliegende Wohnung über. Beide Wohnungen seien unbewohnbar. Zwei weitere Wohnungen sollen wegen Rauchs genauer kontrolliert werden, sagte der Sprecher.  Während des Brandes wurde eine Vielzahl von Bewohnern aus dem Mietshaus evakuiert. Wie viele Menschen insgesamt das Haus verlassen mussten, war dem Sprecher nicht bekannt. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Die Kripo hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

