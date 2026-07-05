Bei Einsatzfahrt in Obergiesing: Polizeiauto erfasst Motorradfahrerin (25) 

Mit Blaulicht und Martinshorn fährt ein Streifenwagen in eine Kreuzung ein und kollidiert dort mit einem querenden Motorrad. Die Bikerin kommt verletzt in eine Klinik.

Die Beamtin war auf dem Weg zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt: Am Freitag, 3. Juli, gegen 17.30 Uhr, fuhr eine Polizistin mit einem Streifenwagen über den Tegernseer Platz in Richtung Silberhornstraße. Sie hatte Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet.

An der Kreuzung zur Silberhornstraße und Deisenhofener Straße wollte sie auf der Tegernseer Landstraße geradeaus weiterfahren und fuhr bei einem Ampelsignal für Tram- und Linienbusse "Halt" in den Kreuzungsbereich ein, so berichtet es die Polizei am Sonntag.

Polizeiauto und Motorrad kollidieren in München

Zur gleichen Zeit fuhr eine 25-jährige Deutsche aus dem Landkreis Ebersberg mit ihrem Kawasaki-Motorrad auf der Silberhornstraße in Richtung Deisenhofener Straße. An der Kreuzung zum Tegernseer Platz und Tegernseer Landstraße wollte sie geradeaus in die Deisenhofener Straße einfahren.

Die Ampel zeigte für sie Grün, sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort stießen das Polizeifahrzeug und das Motorrad zusammen. Die Motorradfahrerin stürzte. Sie wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung für mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.