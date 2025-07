Der Münchner Gabriel Arendt war Finalist der ersten Staffel der Kochshow "The Taste". An diesem Freitag war er Stargast bei einem Kochevent im Restaurant Maui im Ludwigpalais. Die AZ hat mit ihm gesprochen.

Mai Duong (vorne) veranstaltet hin und wieder besondere Events in ihrem Restaurant Maui im Ludwigpalais. Dieses Mal mit dabei: Koch Gabriel Arendt.

Im wahrsten Sinne des Wortes heiß her ging es am vergangenen Freitag im Restaurant Maui im Ludwigpalais. Gabriel Arendt hat drei Grills vor sich und versorgt die rund 75 Gäste in dem hawaiianisch-vietnamesischen Lokal. Teller mit Black-Tiger-Garnelen, Oktopus, Wolfsbarsch, "Huli-Huli-Chicken", Gemüsespießen oder Hirschrückensteak, können sich die Gäste des Events zusammenstellen. Wild ist eine der Spezialitäten des kreativen Kochs.

TV-Koch grillt im Münchner Restaurant Maui

In der ersten Staffel der bekannten TV-Show "The Taste" ist Gabriel Arendt bis ins Finale gekommen. Gekocht hat er in der Sendung für das Team von Starkoch Alexander Herrmann. Für den Sieg hat es nicht ganz gereicht, trotzdem hat sich das Leben des Sendlingers danach verändert. Der gelernte Holztechniker ist seither auf der ganzen Welt als Privat- und Eventkoch unterwegs und schreibt Kochbücher.

Grilltipps von Münchner Koch: "Grillen geht überall"

Am Rande der "BBQ-Night" im Maui verrät Arendt der AZ ein paar Grilltipps. "Grillen geht überall", sagt der Koch, "zum Beispiel mit Treibholz an der Isar." Wichtig sei freilich eine gute Hitze. "Ich bin Fan von Feuer und Kohle, aber auch Gasgrills eignen sich gut."

Das Team des Maui im Ludwigpalais und TV-Koch Gabriel Arendt begrüßen die Gäste der "BBQ-Night" mit Austern und Crémant. © privat

Eine von Arendts Leidenschaften ist die Jagd. Mit Wildfleisch kennt sich der Koch daher bestens aus. So gut, dass er seit einigen Jahren sogar ausgebildeter Wildsommelier ist. "Auch Wild lässt sich gut grillen, man muss nur wissen wie", sagt er. Hier gilt: heiß und kurz. Wild sei empfindlich und Wildfleisch sollte daher meistens nicht zu durch gegrillt werden.

Wildfleisch auf dem Grill? Das ist die Regel Nummer eins

In Deutschland werde Wild im Handel meist nur im Herbst angeboten. Bei Jägern wie ihm gebe es aber das ganze Jahr über Fleisch frisch oder gefroren, sagt Arendt.

Im Maui bereitet der Koch am Freitag einen Hirschrücken auf dem Grill zu. Das könne im Grunde genommen gegrillt werden wie Rindfleisch, sagt er. Dazu passe wunderbar ein Preiselbeeren-Chutney, das der Koch auch an diesem Abend den Gästen serviert. Den AZ-Reporter hat es jedenfalls überzeugt.

Für 33 Euro haben die Gäste des Maui den ‚Surf and Turf‘-Grillteller von Gabriel Arendt genießen können. © Gabriel Arendt

Maui im Ludwigpalais: Hawaiianisch-vietnamesische Fusionsküche

Mai Duong, Betreiberin des Maui in der Ludwigstraße 8, ist zufrieden mit dem Grillevent. "Trotz des durchwachsenen Wetters und ein paar kleiner, nicht perfekter Momente, war es für uns ein rundum gelungener Abend", sagt sie der AZ.

Das 2023 eröffnete Restaurant veranstaltet ab und an Events wie die "BBQ-Night". Ansonsten ist den Gästen hawaiianisch-vietnamesische Küche geboten.