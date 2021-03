Bayerns Grüne haben eine neue Parteizentrale in München

Nach rund 20 Jahren nennen Bayerns Grüne eine neue Parteizentrale in München ihre Heimat. Am Montag brachten die Umzugshelfer alle Möbel und Unterlagen von der bisherigen Geschäftsstelle am Sendlinger Tor in das mit rund 1.600 Quadratmetern rund drei Mal so große Büro im Stadtteil Au.

29. März 2021 - 20:19 Uhr | az/dpa

Bündnis 90/Die Grünen können sich weiter über einen Mitgliederzuwachs freuen. Hier während des Politischen Aschermittwoch in Bayern: Eike Hallitzky (l.), Claudia Roth, Katharina Schulze, Anton Hofreiter und Eva Lettenbauer. © Tobias Hase/dpa