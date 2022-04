Bayern ist Deutschlands Allrad-Hotspot

Bayern hat den höchsten Anteil an Allradautos in Deutschland. In drei Landkreisen ist es mehr als jeder vierter Pkw. Und sie tummeln sich längst nicht nur auf dem Land und in bergigen Gebieten.

24. April 2022 - 08:12 Uhr | AZ/dpa

Ein Auto fährt über schlammigen Untergrund. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa-tmn/Symbolbild