In Schwabing und der Maxvorstadt sorgten FC Bayern-Fans in der Nacht auf Heiligabend für Aufregung. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Unbekannte sprühten in der Nacht auf Heiligabend in Schwabing und der Maxvorstadt Graffiti mit Fußballbezug (Symbolbild).

In der Nacht zu Heiligabend haben Unbekannte mehrere Hauswände in der Georgen- und Tengstraße mit roten Fußball-Graffiti beschmiert. Ein Anwohner bemerkte eine größere Gruppe von Personen und alarmierte die Polizei.

Polizei rückt mit USK an

Mit 15 Streifenwagen und einem Unterstützungskommando (USK) rückte die Polizei an und traf vor Ort auf 37 FC-Bayern-Fans. Bei den Männern handelte es sich um deutsche Staatsbürger aus verschiedenen bayerischen Städten.

In den umliegenden Straßen entdeckten die Beamten rund zehn weitere Graffiti mit Fußballbezug. Zudem fanden sie eine rote Spraydose in einem Mülleimer. Wer von den 37 Anwesenden die Schmierereien angebracht hatte, ließ sich vor Ort nicht klären.

Alle Personen wurden kontrolliert und mit Platzverweisen belegt. Das Kommissariat 23 ermittelt wegen Sachbeschädigung.