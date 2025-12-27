AZ-Plus

Bayern-Fans beschmieren Hauswände in Schwabing und der Maxvorstadt

In Schwabing und der Maxvorstadt sorgten FC Bayern-Fans in der Nacht auf Heiligabend für Aufregung. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.
Autorenprofilbild Maja Aralica
Maja Aralica |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 11  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Unbekannte sprühten in der Nacht auf Heiligabend in Schwabing und der Maxvorstadt Graffiti mit Fußballbezug (Symbolbild).
Unbekannte sprühten in der Nacht auf Heiligabend in Schwabing und der Maxvorstadt Graffiti mit Fußballbezug (Symbolbild). © imago

In der Nacht zu Heiligabend haben Unbekannte mehrere Hauswände in der Georgen- und Tengstraße mit roten Fußball-Graffiti beschmiert. Ein Anwohner bemerkte eine größere Gruppe von Personen und alarmierte die Polizei.

Polizei rückt mit USK an

Mit 15 Streifenwagen und einem Unterstützungskommando (USK) rückte die Polizei an und traf vor Ort auf 37 FC-Bayern-Fans. Bei den Männern handelte es sich um deutsche Staatsbürger aus verschiedenen bayerischen Städten.

In den umliegenden Straßen entdeckten die Beamten rund zehn weitere Graffiti mit Fußballbezug. Zudem fanden sie eine rote Spraydose in einem Mülleimer. Wer von den 37 Anwesenden die Schmierereien angebracht hatte, ließ sich vor Ort nicht klären.

Alle Personen wurden kontrolliert und mit Platzverweisen belegt. Das Kommissariat 23 ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
11 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Zwiderwurzn vor 7 Stunden / Bewertung:

    Diese sinnlose Rot-weiß-Schmierei nervt schon seit kangem. Man sollte intensiv prüfen, ob man diese Gruppe und ihre Hintermänner auch für die Schmierage auf unzähligen Brücken verantwortlich machen kann.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der wahre tscharlie vor 20 Stunden / Bewertung:

    "Bei den Männern handelte es sich um deutsche Staatsbürger aus verschiedenen bayerischen Städten."
    Oha.......

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Schwarzenbäcker vor 21 Stunden / Bewertung:

    Das ist das Allerletzte!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.