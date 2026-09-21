Bayern-Fan sprüht in Giesing – und ruft am Ende selbst die Polizei

Der 29-Jährige sprüht in Giesing an eine Hauswand und ein Plakat die Buchstaben "SM" für Schickeria München". Eine Gruppe junger Männer, offenbar Löwen-Fans, gehen auf den Sprayer los. Der ruft in seiner Not die Polizei zu Hilfe.

Zur Rivalität zwischen Fans des FC Bayern und des TSV 1860 gehört es, sich gegenseitig im gegnerischen Revier Besuche abzustatten – und dort die eigene "Duftmarke“ zu hinterlassen: in Form der jeweiligen Vereinsfarben oder bestimmter blauer oder roter Parolen.

Ein Roter im Revier der Blauen

Ein 29-jähriger Deutscher aus Landsberg am Lech, offenbar ein Bayern-Fan, wagte sich am Sonntagabend in das Revier der Löwen. Mit schwarzem Teerspray sprühte er im Bereich der Martin-Luther-Straße und der Zehentbauernstraße mehrere Tags. An einer Hauswand und auf einem Plakat hinterließ er die Buchstaben S und M. "SM“ steht im Szenecode der Fußballfans für "Schickeria München“, eine 2002 gegründete Ultras-Fanvereinigung des FC Bayern München. Der Schaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt.

Sprayer wird in flagranti erwischt

Löwen-Fans sehen solche Bayern-Botschaften in Giesing nicht gerne. Der Sprayer hatte zudem Pech: Offenbar wurde er von einigen Löwen-Fans in flagranti erwischt. Die Gruppe ging auf den Mann los und griff ihn an, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Bayern-Fan ruft Polizei zu Hilfe

Der Sprayer rannte davon und flüchtete sich in eine nahegelegene Tankstelle. Von dort aus verständigte der Bayern-Ultra kurz vor 20 Uhr den Polizeinotruf. Der Hilferuf ist eher ungewöhnlich, denn Ultra-Fans beider Vereine regeln ihre Angelegenheiten meist unter sich – ohne die Polizei.

Ermittlung wegen Sachbeschädigung

Mehrere Streifen fuhren zu der Tankstelle. Die Löwen-Fans waren zu diesem Zeitpunkt aber bereits verschwunden. Zurück blieb der 29-Jährige. Der hatte allerdings plötzlich offenbar keine Lust mehr, mit der Polizei zu kooperieren. Das dürfte neben dem Ehrenkodex der Ultras vielleicht auch daran gelegen haben, dass der 29-Jährige wegen Sachbeschädigung angezeigt wurde.

Löwen-Fans entkamen unerkannt

Durch den Angriff der Löwen-Fans wurde der Bayern-Fan leicht verletzt. Ärztlich behandelt werden musste er jedoch nicht. Die Polizei nahm eine Anzeige gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.