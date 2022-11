Bavaria Filmstudios: Lange Haft für Einbrecher

Wertvolles Equipment gestohlen: Die Täter müssen bis zu knapp fünf Jahre in den Knast.

Drei Männer einer Bande, die in die Bavaria Filmstadt eingebrochen waren, wurden vom Landgericht München zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. (Archivbild)

München - Drei Mitglieder einer Berliner Einbrecherbande (28 bis 37 Jahre alt), die unter anderem wertvolles Filmequipment aus den Bavaria Filmstudios gestohlen hatte, wurden jetzt vom Münchner Landgericht zu langjährigen Haftstrafen zwischen vier Jahren und vier Jahren und neun Monaten verurteilt.

Das Gericht hat bei der Strafzumessung insbesondere die hohe kriminelle Energie der Angeklagten strafschärfend gewertet, teilt OLG-Pressesprecher Laurent Lafleur mit.

Wert der Beute: Rund 1,8 Millionen Euro

Diese habe sich in der gezielten und gut vorbereiteten Entwendung von hochwertigem Filmequipment in ganz Deutschland gezeigt. Der Gesamtwert der Tatbeute belief sich dabei auf 1,8 Millionen Euro. Alle Angeklagten sind vorbestraft. Für sie sprach, dass alle drei - wenn auch zum Teil erst am letzten Verhandlungstag - geständig waren.

Festnahme nach Observation

Bei der letzten Tat wurde ein Großteil der Beute sichergestellt, nachdem zwei der Angeklagten beim Versuch, die Beute über Mittelsmänner in die Türkei zu verkaufen, von der Münchner Polizei observiert wurden. Dadurch konnten alle drei Angeklagten festgenommen werden.