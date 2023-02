Baustopp am "Paseo Carré": Frustrierte Pasinger Wohnungskäufer wundern sich

Das "Paseo Carré" in Pasing sollte bereits seit Ende 2022 fertig sein. Die Wohn- und Büroüberbauung von M-Concept kämpft aber seit September mit Bauproblemen. Sehr zum Ärger der Käufer.

So soll es aussehen, wenn es fertig ist: Das "Paseo Caré" in Pasing.

Pasing - Über 640.000 Euro blätterte ein Münchner, der aus guten Gründen lieber anonym bleiben möchte, für seine neue Wohnung hin. So viel kostet eine 60-m2-Wohnung im Apartmenthaus "Pure" im "Paseo Carré" – eine neue Überbauung an der Ecke Landsberger Straße/Offenbachstraße in Pasing. Auf insgesamt 8.500 Quadratmetern Gesamtfläche entstehen dort rund 200 Wohnungen (1-4 Zimmer) sowie eine Bürofläche von rund 7.600 Quadratmetern. Unter anderem soll auch das städtische Sozialbürgerhaus Pasing einziehen.

"Paseo Carré" in Pasing: Käufer verärgert über Bauverzögerung

Die Immobilienfirma M-Concept, unter anderem auch bekannt für das mittlerweile sprichwörtlich gewordene "Sendlinger Loch"(AZ berichtete), verantwortet den Bau. Ursprünglich hätte das ganze Ensemble Ende 2022 fertig gebaut sein sollen, so ist es zumindest in einer Pressemitteilung vom 8. April 2020 zu lesen. Die 100 Wohnungen der Klasse "Pure" bereits im dritten Quartal 2022. Das wurde später korrigiert auf Ende 2022.

So sollen die "Pure"-Wohnungen im Paseo Carré mal aussehen. © Visualisierung: M-Concept

Seit September aber gibt es Probleme: M-Concept hat sich seinerzeit vom Generalunternehmer getrennt, der für den Gewerbeteil verantwortlich war, wegen "unterschiedlichen Einschätzungen über Bauausführung, Termintreue und Wirtschaftlichkeit", so die Immobilienfirma auf AZ-Anfrage. Das wiederum hat auch Auswirkungen auf die anderen Flächen: Der Bau verzögert sich je nach Bauabschnitt unterschiedlich. Das Apartmenthaus und die Punkthäuser sollen noch dieses Jahr fertig werden – im dritten und vierten Quartal, so der aktuelle Plan.

"Es geht um viel Geld": Frustrierter Käufer zum "Paseo Carré"

Für den Käufer, der seine Wohnung bereits bezahlt hat und seit 1. Januar darauf wartet, sie beziehen zu können, ist das frustrierend: Man werde nur sehr rudimentär informiert, sagt der Mann zur AZ. Am Telefon werde "herumgedruckst" und lediglich sehr allgemein geantwortet. Dabei geht es um viel Geld, das auch schon bei der Firma liegt: Er habe bereits mehrere Rechnungen für die Wohnung bezahlt, zum Teil bereits vor Jahren.

M-Concept erwidert: "Sobald wir sicher waren, dass es wirklich zu Verzögerungen kommen würde, haben wir die Käufer mit Rundschreiben darüber informiert." Sie bedauerten sehr, dass sie "die in Aussicht gestellten Fristen teilweise nicht einhalten können".

Es geht aber nicht nur darum, dass man seinen Umzug umplanen muss bei einer solchen Verzögerung. Es geht um Geld: Wie der Käufer sagt, hat er laut Vertrag Anspruch auf Schadenszahlungen für jeden Monat, in dem der Bau später fertig wird: Diese seien jedoch mit 10 Euro pro Quadratmeter "ein Witz", so der Mann. Auch da bemängelt er, dass vonseiten M-Concept keine konkreten Informationen kämen – er habe nicht einmal eine Bestätigung erhalten, dass er diese Entschädigungen auch wirklich erhalten werde.

"Selbstverständlich" würden sie "berechtigte Ansprüche erfüllen", betont M-Concept. Weiter will sich die Immobilienfirma zu vertraglichen Details nicht äußern.

Und wie geht es jetzt konkret weiter? Die Baustellenprobleme seien mittlerweile "weitgehend behoben". Bald seien "auch für Außenstehende wieder Fortschritte sichtbar". Die Stadt, die von den Bauverzögerungen auch betroffen ist, hat sich auf Anfrage der AZ bisher nicht geäußert.