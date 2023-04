Baustelle in München: 2.300 Jahre alte Schere aus Keltenzeit entdeckt

Eine bestens erhaltene, rund 2.300 Jahre alte Schere ist bei Bauarbeiten in München entdeckt worden. Das Werkzeug ist Teil von Grabbeigaben aus keltischer Zeit, wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in München am Montag mitteilte.

24. April 2023 - 11:46 Uhr | AZ/dpa

Eine bestens erhaltene, rund 2.300 Jahre alte Schere ist bei Bauarbeiten in München entdeckt worden. © -/Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege/dpa/Archivbild