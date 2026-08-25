Baustelle auf Allgäu-Strecke ab München: Was Fahrgäste wissen müssen

Neue Gleise, Weichen und Brücken: Auf der schon belasteten Zugstrecke zwischen München und Buchloe wird gewerkelt. Ab 26. August müssen sich Passagiere auf Ersatzverkehr mit Bussen einstellen. Was gemacht wird und wie genau die S4, der Regionalverkehr sowie ECEs betroffen sind.

Ein Regionalzug RE70 nach Buchloe am Münchner Hauptbahnhof: Wegen Bauarbeiten wird die Verbindung zeitweise durch Busse ersetzt.

Obacht, Bahn-Baustelle Richtung Ostallgäu in den Sommerferien: München-Pendler (S4) und Allgäu-Ausflügler, die Richtung Buchloe oder weiter zum Bodensee unterwegs sind, müssen sich ab Mittwoch (26. August) auf Baumaßnahmen einstellen. Das bedeutet auf Bahn-Deutsch: Ersatzverkehr mit Bussen.

Die DB InfraGo bündelt auf der Strecke mehrere Baumaßnahmen. Schon seit Februar gilt zwischen München und Buchloe ein geänderter Fahrplan mit längeren Fahrzeiten, weil an mehreren Stellen langsamer gefahren werden muss.

Die Deutsche Bahn teilt mit: "Nach einer umfangreichen Weichenerneuerung im Bahnhof Geltendorf im Februar und März geht es vom 26. August (4 Uhr) bis zum 5. September (4 Uhr) mit der Sanierung weiter."

Konkret bedeutet das: "Die DB InfraGo führt im Bereich Kaufering eine Gleiserneuerung durch und tauscht in Fürstenfeldbruck drei Weichen aus. Um möglichst viele Baumaßnahmen zu bündeln, werden zudem zwei neue Eisenbahnüberführungen in Geltendorf und Epfenhausen an ihre finale Position geschoben."

Das kommt auf Passagiere der S-Bahn zu

Wer mit der S4 (Geltendorf – Ebersberg) unterwegs ist, muss zwischen Puchheim und Buchenau mit dem Ersatzbus fahren. "Zusätzlich verkehrt tagsüber stündlich ein ergänzender Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Buchenau, Fürstenfeldbruck und Germering-Unterpfaffenhofen", teilt die Bahn mit. Dort bestehe Anschluss an die S5 und die S8. Der Zusatz-Ersatzverkehr ist zwischen 5 und 22 Uhr unterwegs, an Wochenenden zwischen 7 und 22 Uhr.

Reisende warten am Bahnhof Buchloe auf ihren Zug – auf der wichtigen Allgäu-Strecke zwischen München und Buchloe müssen sich Fahrgäste wegen umfangreicher Bauarbeiten nun auf Ersatzbusse und längere Fahrzeiten einstellen. © imago

Zwischen München und Puchheim werden die S-Bahnen regulär fahren, halten in Puchheim stadteinwärts allerdings abweichend an Gleis 2. Zwischen Buchenau und Geltendorf pendeln S-Bahnen im Halbstundentakt.

Damit Fahrgäste nicht durcheinanderkommen, setze die S-Bahn München tagsüber Mitarbeitende in Puchheim ein. Sie sollen Auskünfte erteilen und über den Ersatzverkehr informieren.

Regionalverkehr: Direktbusse im Halbstunden-Takt

Zwischen Münchens Hauptbahnhof und Buchloe werden Direktbusse im Halbstunden-Takt eingesetzt, sie ersetzen die Fahrten der Regionalzüge RE 70/RE 76 (DB Regio) und RE 72/RE 96 (Arverio) aus Lindau/Memmingen.

Ein Blick in den DB Navigator: Wer zum Beispiel am Donnerstag (27. August) von München nach Buchloe möchte, braucht mit dem Ersatzbus 70 Minuten, er fährt zum Beispiel um 11.45 Uhr oder um 12.15 Uhr ab.

In Buchloe bestehe dann Anschluss an die Züge der Linien nach Lindau über Kempten beziehungsweise Memmingen.

In der Mitteilung zur Baustelle heißt es weiter: "Zusätzlich verkehrt für die Linie RB 74 ein Ersatzbus zwischen München und Kaufering mit Halt in Geltendorf und München Donnersbergerbrücke."

Der Hafen von Lindau am Bodensee. Wer demnächst von München aus hinfahren möchte, muss in einen Ersatzbus umsteigen. © imago/Finley Mörch

BRB-Züge aus Füssen kommend (RB 68) fahren ohne Umstieg nach Augsburg durch. Fahrgäste der BRB mit Ziel München können in Buchloe in den Ersatzverkehr von Arverio und DB umsteigen.

Fernverkehr: Auch ECE betroffen

Die Züge der ECE-Linie 88 (München – Lindau – Zürich) verkehren nur auf dem Abschnitt zwischen Lindau-Reutin und Zürich. Zwischen München ZOB (Hackerbrücke) und Lindau-Reutin wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Fahrgäste werden noch für längere Zeit Geduld brauchen: "Die Baumaßnahmen sind ein weiterer Schritt, um die Schieneninfrastruktur zwischen München und Buchloe zu verbessern. Weil nicht alle Langsamfahrstellen aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs bis Ende Oktober beseitigt werden können, bleibt das aktuelle und deutlich zuverlässigere Verkehrskonzept mit längeren Fahrzeiten bis Mitte Dezember bestehen."