Bauruine an der Schützenstraße: So will München das Karstadt-Projekt retten

Für das ehemalige Kaufhaus an der Schützenstraße beim Münchner Hauptbahnhof gab es spektakuläre Pläne. Doch noch immer steht dort eine Bauruine. Wie das Rathaus das Projekt nun vorantreibt. 
Autorenprofilbild Christina Hertel
Christina Hertel |
So hat sich der Architekt David Chipperfield das Karstadt-Areal an der Schützenstraße vorgestellt. Doch die Umsetzung ist noch weit entfernt.
So hat sich der Architekt David Chipperfield das Karstadt-Areal an der Schützenstraße vorgestellt. Doch die Umsetzung ist noch weit entfernt. © David Chipperfield Architects

Vor über drei Jahren klang alles vielversprechend. "München poliert sein Zentrum massiv auf. Zwischen Hauptbahnhof und Stachus wird anstelle einer Kaufhauserweiterung aus den 1970er-Jahren ein gläserner 'Erlebnistempel' entstehen", berichtete ein Architekturportal 2022 online über die Schützenstraße. Dachterrassen auf verschiedenen Ebenen und Innenhöfe sollte es geben.

Doch noch immer ist der Entwurf des Architekten David Chipperfield weit weg von der Umsetzung. Denn auch der Karstadt an der Schützenstraße gehört zum pleitegegangenen Benko-Imperium. Ein Insolvenzverwalter arbeitet an dem Verkauf.

Untätig will das Rathaus trotzdem nicht sein. Der Stadtrat hat am Mittwoch im Planungsausschuss den neuen Bebauungsplan gebilligt, damit ein neuer Eigentümer die Chipperfield-Pläne schnell umsetzen könnte. Die Hoffnung ist, dass sich so leichter ein Käufer findet.

Wohnungen in dem ehemaligen Karstadt?

Wohnungen sind bisher nicht vorgesehen. Doch womöglich würde sich leichter ein Käufer finden, wenn die Stadt welche erlauben würde, stellte CSU-Stadtrat Alexander Reissl in den Raum. Vorstellen, dass Wohnungen (zumindest in den oberen Etagen) nicht möglich sein sollen, kann er sich nicht. Denn schließlich ist die Schützenstraße eine Fußgängerzone – also ruhig.

Stadtbaurätin Elisabeth Merk (parteilos) verwies darauf, dass (unter anderem aufgrund des Lärms von der Tram in der Prielmayerstraße) nur sehr wenige Wohnungen möglich seien. Ihr Referat werde den Insolvenzverwalter aber darauf hinweisen, dass der zukünftige Eigentümer für Wohnungen eine Befreiung des Bebauungsplans beantragen könne.

Die Grünen wollen, dass sich schon jetzt etwas tut. Sie wollen, dass ein Kiosk oder zumindest ein Foodtruck für mehr Belebung sorgt. Mit Spielelementen soll die Fußgängerzone für Familien attraktiver werden. Auch soll es eine neue Fotoausstellung am Bauzaun und einen Radverleih geben.

14 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Alexxx vor 14 Stunden / Bewertung:

    """Die Grünen wollen, dass sich schon jetzt etwas tut. Sie wollen, dass ein Kiosk oder zumindest ein Foodtruck für mehr Belebung sorgt. Mit Spielelementen soll die Fußgängerzone für Familien attraktiver werden. """" Was für ein Hohn! Diese No-Go-Area werden Familien sicherlich meiden, da nutzen auch keine "Spielelemente" oder ein "Kiosk"! Was für eine weltfremde absurde Vorstellung! 😯

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Grafiker vor 16 Stunden / Bewertung:

    Für Familien attraktiver machen, selten so gelacht. Die Politik weiß schon wie es am Hauptbahnhof zugeht, dass sind schon langsam Berliner Verhältnisse, wenn zum Beispiel in der Bayerstr. offen Drogen verkauft werden. Ich mach gerne einen riesen Bogen um die Münchner Innenstadt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Radl Rainer am 31.10.2025 13:27 Uhr / Bewertung:

    Die Grünen wollen doch gerade im Ratskeller einen Club/Event-Space als Zwischennutzung etablieren, warum nicht etwas Größeres in einem der beiden ehemaligen Galeria-Häusern dort? Sind die schon so entkernt, dass da keine Nutzung als Partyraum möglich wäre? Oder scheitert es am Brandschutz?

    Für den Kaufhof am Stachus gab es doch mal eine geplante Zwischennutzung unter dem Namen "lovecraft", warum ist das gescheitert?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
