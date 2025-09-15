AZ-Plus
Baukran in München-Trudering fällt um, Arbeiter laufen einfach weg

Warum der Kran auf einer Baustelle in der Hochkönigstraße umgekippt ist, ermittelt das Kommissariat K13. Merkwürdig ist, drei Arbeiter auf der Baustelle ergriffen sofort nach dem Unglück die Flucht.
Ralph Hub
Ralph Hub |
Der umgekippte Baukran: ein Haus, eine Garage und eine Stromleitung sind beschädigt worden. Die Ursache für das Unglück untersucht die Polizei.
Der umgekippte Baukran: ein Haus, eine Garage und eine Stromleitung sind beschädigt worden. Die Ursache für das Unglück untersucht die Polizei.
Nach einem Unfall kann es passieren, dass die Leute unter Schock stehen. Im Fall des umgekippten Baukrans am Freitagnachmittag in Trudering (AZ berichtete) war die Reaktion der Bauarbeiter allerdings eher ungewöhnlich. Alle drei verließen fluchtartig die Baustelle. Anwohner beobachteten, wie unmittelbar, nachdem der Baukran gegen 17 Uhr auf das Nachbargrundstück gefallen war, sich zwei der Arbeiter in einen weißen Opel setzten und davonfuhren. Ein dritter Bauarbeiter verschwand zu Fuß von der Baustelle, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Warum das Trio verschwand, statt sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, ist bisher nicht geklärt. Der haushohe gelbe Baukran fiel komplett um – samt dem Drehgestell am Fuß und den vier Bodenstützen, die die Baumaschine stabilisieren sollen.

Feuerwehrleute haben den Kran demontiert, er ist inzwischen abtransportiert.
Feuerwehrleute haben den Kran demontiert, er ist inzwischen abtransportiert.

Ob beim Aufstellen des Krans ein Fehler gemacht wurde, oder ob im Betrieb die Last am Ausleger zu schwer war, ermittelt das Kommissariat K13. Dabei verfehlte der Kran das Haus mit einem Abstand von nur vier Metern knapp und fiel auf das Nachbargrundstück. Dabei beschädigte er nach neuesten Polizeiangaben nicht nur das Hausdach, eine Garage und einen Zaun, sondern auch eine Stromleitung. Mehrere Haushalte in der Gartenstadt Trudering waren daher am Freitag für Stunden von der Energieversorgung abgeschnitten.

4 Kommentare
  Der Münchner vor 27 Minuten

    Tja, Schwarzarbeiter halt!

  AufmerksamerBürger vor einer Stunde

    Die haben die bayrische Schulreform - lernen ohne jegliche Prüfung - bereits verinnerlicht.

  Da Ding vor einer Stunde
    In einem Land, in dem 25% der Wähler bereit sind, eine gesichert Rechtsextreme Partei zu wählen sollte das Schulsystem auch dringend reformiert werden.

