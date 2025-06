Bauarbeiten sorgen für nächtliche Sperren: S-Bahn-Verkehr zwischen Hauptbahnhof und Pasing gestört

Weil in München weiter an der zweiten Stammstrecke gewerkelt wird, verkehren zwischen Pasing und Hauptbahnhof in mehreren Nächten keine S-Bahnen.

AZ | 24. Juni 2025 - 16:02 Uhr

Ursächlich für einen Teil der Einschränkungen sind die noch laufenden Arbeiten am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof. © Guido Verstegen

Einmal mehr kommt es wegen Arbeiten an der zweiten Stammstrecke zu Behinderungen im Münchner S-Bahn-Verkehr: In mehreren Nächten fahren daher zwischen Hauptbahnhof und Pasing keine S-Bahnen. Die Deutsche Bahn (DB) setzt Busse ein. "Nach- und Aufräumarbeiten" am neuen elektronischen Stellwerk laufen noch Der S-Bahn-Verkehr zwischen Ostbahnhof und Pasing sei in dieser Phase nachts stark eingeschränkt, im besagten Zeitraum werden die S-Bahnen durch Busse zwischen Hauptbahnhof und Pasing ersetzt, so die Bahn. Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden Ursächlich für einen Teil der Einschränkungen seien die noch laufenden Arbeiten am neuen elektronischen Stellwerk (ESTW) am Münchner Ostbahnhof. "Es laufen am neuen ESTW München Ost noch geplante Nach- und Aufräumarbeiten", teilte ein Bahnsprecher auf AZ-Anfrage mit. Die Änderungen gelten seit Montagabend (23. Juni) jeweils zwischen 22.20 Uhr und 5 Uhr noch in den folgenden Nächten: Dienstag/Mittwoch/Donnerstag, 24./25./26. Juni

Montag/Dienstag, 30. Juni/1. Juli bis Donnerstag/Freitag, 3./4. Juli

Dienstag/Mittwoch, Donnerstag, 8./9./10. Juli So wirken sich die Bauarbeiten auf den Verkehr der S-Bahn-Linien aus Linie S1: Die Züge von und nach Freising/Flughafen halten nicht zwischen Moosach und Hauptbahnhof. Einige Fahrten starten oder enden bereits in Moosach.

Linie S2: Die Züge aus Erding enden an der Hackerbrücke. Züge aus Petershausen und Altomünster halten final am Heimeranplatz (Gleis 11) und fahren im 30-Minuten-Takt ohne Halt bis Obermenzing.

Linie S3: In Richtung Holzkirchen ist die Donnersbergerbrücke Endstation. In Richtung Mammendorf fahren die Züge nur bis Pasing.

Linie S4: In Richtung Geltendorf enden die Fahrten bereits in Pasing. In Richtung Trudering entfällt der Abschnitt zwischen Trudering und Pasing. Zwischen Pasing und Hauptbahnhof ist der Zugverkehr nachts unterbrochen – es fahren Ersatzbusse. © Deutsche Bahn Linie S5: Die Züge aus Kreuzstraße verkehren nur bis Ostbahnhof. Zwischen Ostbahnhof und Pasing fahren keine Züge.

Linie S6: In Richtung Ebersberg enden die Züge am Ostbahnhof (Gleis 2). In Richtung Tutzing fahren die S-Bahnen ab Hauptbahnhof ohne Halt bis Pasing.

Linie S7: Hier gibt es keine Änderungen, die Verbindung nach Wolfratshausen bleibt bestehen.

Linie S8: Die Züge vom Flughafen halten final an der Donnersbergerbrücke, die Züge aus Herrsching fahren nur bis Pasing.