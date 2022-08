Bauarbeiten: Münchner Stammstrecke am gesamten Wochenende gesperrt

Weil die Schienen erneuert werden, ist die Stammstrecke das ganze Wochenende über dicht. Die Details.

In den Osterferien arbeitet die Deutsche Bahn im Bereich Laim an Oberleitungen, Weichen und Signalanlagen für die Zweite Stammstrecke.

München - Von Freitag, 26. August (22.30 Uhr), bis Montag, 29. August (4.40 Uhr), fahren auf der Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke keine S-Bahnen. Ersatzweise sind zwischen Ostbahnhof und Donnersbergerbrücke Busse unterwegs – samstags bis etwa 21.30 Uhr im Sieben-Minuten-Takt, sonst alle zehn bis 15 Minuten. Nachts ab etwa 0 Uhr wird der Schienenersatzverkehr von und bis Pasing verlängert.

Zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof verweist die Deutsche Bahn auf die U-Bahn-Linie U5, die am Wochenende zwischen 9.30 Uhr und 20.30 Uhr in dichterem Takt fährt. Auch die Tram 19 fährt "auf Bestellung der Bahn" zwischen Pasing und Ostbahnhof mit dichterem Takt.

Die S-Bahnen fahren am Wochenende anders als normal: Die S8 wird in beiden Richtungen über den Südring umgeleitet, hält nicht zwischen Ostbahnhof und Pasing und am Leuchtenbergring. Alle anderen Linien beginnen bzw. enden vorzeitig:

Aus/In Richtung Westen:

S1 fährt zwischen Freising/Flughafen und Moosach regulär. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt und nur im Halbstundentakt.

S2 und S4 beginnen/enden an der Hackerbrücke.

S3 beginnt/endet in Pasing.

S6 beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Pasing und Hauptbahnhof.

S7 beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke.

Aus/In Richtung Osten:

S2, S3, S4, S6, S7 beginnen/enden am Ostbahnhof.

Wichtig für alle, die zum Konzert von Robbie Williams mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren: Die S2 fährt ostwärts in der Nacht vom 27. auf den 28. August zwischen 23 und 2 Uhr ab Ostbahnhof weiter ohne Zwischenhalt bis zum Hauptbahnhof.

3,5 Kilometer neue Schienen und weitere Arbeiten

Rund dreieinhalb Kilometer Schiene werden zwischen Hauptbahnhof und Isartor laut Mitteilung der Deutschen Bahn an dem Wochenende erneuert. Bereits im Januar wurden neun Kilometer Schiene erneuert. Außerdem werden am Isartor und am Rosenheimer Platz die Wandverkleidungen hinter den Gleisen gereinigt, die Entrauchungsanlage und die Deckenverkleidung werden auch überarbeitet. Und am Ostbahnhof wird am neuen elektronischen Stellwerk gearbeitet.