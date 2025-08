Mehrere Straßen und Brücken sind während der bayerischen Ferien in München gesperrt. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

An mehreren Stellen in München wird in den nächsten Wochen an Straßen und Brücken gebaut. Damit drohen Staus für Autofahrer.

Auch wenn die Stadt in den nächsten Wochen leerer sein wird als sonst, weil viele Münchnerinnen und Münchner in den Sommerurlaub aufgebrochen sind – an einigen Ecken der Stadt drohen Staus. Denn in mehreren Vierteln wird einiges umgebaut.

Ludwigsvorstadt, Lindwurmstraße: Ab heute (bis voraussichtlich 19. September) baut das Baureferat die Lindwurmstraße zwischen Sendlinger-Tor-Platz und Goetheplatz um – für mehr Sicherheit für Radler und Fußgänger. Bis Donnerstag, 14. August, geht es an den Kreuzungen Lindwurmstraße/Goetheplatz und Lindwurm-/Häberlstraße mit Vorbereitungsarbeiten los. Ab Montag, 25. August, bis Freitag, 12. September, sollen an den Kreuzungen Ringseisstraße, Rothmundstraße, Augsburgerstraße und Ziemssenstraße die Arbeiten weitergehen.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Auf der Lindwurmstraße herrscht meist ein großes Gewusel. Denn für Radfahrer und Fußgänger ist hier nur wenig Platz. Das soll sich ändern. © imago

Am Wochenende 22.- 24. August (Fr-So) wird die Lindwurmstraße für den Autoverkehr komplett gesperrt und weiträumig abgeleitet. Radler und Fußgänger können die Baustelle jederzeit passieren.

Bauarbeiten in München: neue Wartehäuschen

Neuhausen, Arnulfstraße 61: An der Haltestelle Donnersbergerstraße erneuern die Stadtwerke die Wartehäuschen. Ab heute bis Freitag, 29. August, fällt deshalb an der Arnulfstraße eine Auto-Fahrspur weg. Fußgänger und Radler können die Baustelle passieren.

Perlach, Unterhachinger Straße/Hochäckerstraße: Die Kreuzung wird umgebaut. Deshalb kann man ab heute (bis Freitag, 22. August) von der Unterhachinger Straße aus weder von Norden noch von Süden in die Hochäckerstraße hineinfahren. Die ausgeschilderte Umleitungsroute verläuft unter anderem über Balan- und Ständlerstraße. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.

An zwei Augustwochenenden wird der Isarring zwischen Biedersteintunnel und Effnerplatz einspurig, weil die Fahrbahn saniert wird. © Tobias Hase

Isarring nur noch einspurig

Schwabing-Freimann/Bogenhausen, Isarring: Am Isarring wird an zwei Wochenenden im August die Fahrbahn saniert. Von 8.-10. und von 15.-17. August (je Fr-So) kommt es zwischen Biedersteintunnel und Effnerplatz deshalb zu Einschränkungen, Autos können in beiden Richtungen nur noch einspurig fahren.

Am ersten Wochenende ist zudem die Auffahrt von der Iffland-, Gyßling- und Effnerstraße auf den Isarring in Fahrtrichtung Westen gesperrt. Wer Richtung Westen, beziehungsweise zur Autobahn A 9 will, kann über Montgelas- und Denninger Straße auf den Ring auffahren.

Am zweiten Wochenende ist es umgekehrt, dann ist die Auffahrt von der Iffland- und Gyßlingstraße auf den Isarring in Fahrtrichtung Osten gesperrt. Auch hier ist die Umfahrung über Montgelas- und Denninger Straße möglich. Ortskundige sollten den Bereich während der Baustelle nach Möglichkeit großräumig umfahren und – je nach Fahrtziel – auch den Autobahnring (A 99) nutzen.

Straßensperrung für Fußgängerüberweg

Sendling, Reutberger Straße: Hier entsteht ein Fußgängerüberweg. Ab heute bis voraussichtlich Freitag, 12. September, wird die Straße deshalb vollständig für Autos gesperrt. Die Reichersbeurer Straße wird zudem Sackgasse mit Wendemöglichkeit. Die Reutberger Straße (von der Valleystraße kommend) wird ebenfalls Sackgasse, sodass die Tiefgaragenzufahrt in der Reutberger Straße noch erreichbar ist. Der Fuß- und Radverkehr kann die Baustelle zu jeder Zeit passieren.

Bauarbeiten an der Fußgängerbrücke

Sendling, Fußgängerbrücke über die Brudermühlstraße: Die Fußgängerbrücke am Westportal des Brudermühltunnels wird kurzzeitig gesperrt – wegen Unterhaltsarbeiten am Bauwerk. Unter anderem stellt das Baureferat Poller auf, damit keine Kraftfahrzeuge über die Fußgängerbrücke fahren können.

Dichter Verkehr in München - so wie hier vor dem Brudermühltunnel (Archivbild). © Sophie Anfang

Die Arbeiten dauern bis Freitag, 8. August. Bis dahin muss die Brücke gesperrt bleiben. Fußgänger werden über die bestehende Bedarfsampel auf der Brudermühlstraße umgeleitet. Für Radler schildert das Baureferat eine Umleitung über die Plinganserstraße beziehungsweise Thalkirchner Straße aus. Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird die Brücke wieder uneingeschränkt für Fußgänger freigegeben. Für Radler bleibt die Umleitungsbeschilderung aber vorerst noch bestehen.

Bei einer Routineuntersuchung im November 2024 hatte das Baureferat Schäden an der Fußgängerbrücke am Westportal des Brudermühltunnels festgestellt. Das hat eine vertiefte Bauwerksuntersuchung nötig gemacht. Sie hat ergeben, dass die Standsicherheit des Bauwerks gewährleistet ist – für die zulässigen maximalen Traglasten einer Fußgängerbrücke. Brückenschäden bei Fuß- und Radbrücken „stehen häufig in direktem Zusammenhang mit der nicht zulässigen Nutzung der Bauwerke durch schwere Kraftfahrzeuge“, teilt die Stadt mit.