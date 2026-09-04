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Bauarbeiten fordern Reisende: Ersatzverkehr und Ausfälle auf Münchner Bahnstrecke

Die Deutsche Bahn saniert weiter ihr Streckennetz in Bayern. Das hat Auswirkungen auf Fahrpläne und Fahrgäste.
AZ/ dpa |
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Die DB saniert ihr Streckennetz. In den kommenden vier Wochen bedeutet das Fahrplanänderungen zwischen München und Füssen. (Symbolbild)
Die DB saniert ihr Streckennetz. In den kommenden vier Wochen bedeutet das Fahrplanänderungen zwischen München und Füssen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Die Baumaßnahmen im Streckennetz der Deutschen Bahn (DB) gehen weiter. Vom 5. September bis 4. Oktober müssen sich Fahrgäste auf der Strecke München - Buchloe - Füssen auf Fahrplanänderungen bei der Bayerischen Oberlandbahn (BRB) einstellen. Details erfahren Kunden unter anderem auf der Website www.brb.de oder per Newsletter.

Auf der Strecke München - Buchloe - Füssen gibt es nach BRB-Angaben ganztags Fahrplanänderungen, Zugausfälle und mögliche Verspätungen von bis zu 20 Minuten zwischen München Hauptbahnhof und Buchloe sowie Ersatzverkehr mit der S-Bahn zwischen München Hauptbahnhof und Fürstenfeldbruck. Zwischen München Hauptbahnhof und Fürstenfeldbruck bzw. Buchloe können Kunden mit BRB-Tickets Züge der DB und die S-Bahn nutzen.

Auch auf der Strecke Füssen - Buchloe - München gibt es ganztägig Fahrplanänderungen sowie zwischen Buchloe und München-Pasing bzw. München Hauptbahnhof einzelne Zugausfälle. Zwischen Buchloe und München-Pasing können Reisende mit BRB-Fahrkarten Züge von Arverio nutzen.

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