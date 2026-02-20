AZ-Plus

Bahn-Ausfälle in Oberbayern: München–Rosenheim betroffen

Die Deutsche Bahn führt bis Ende März Bauarbeiten durch, die Züge zwischen München, Holzkirchen und Rosenheim beeinträchtigen. Einige Haltestellen entfallen, Ersatzbusse übernehmen die Verbindung.
Aufgrund von Bauarbeiten kommt es bei Zügen der Bayerischen Regiobahn zu Verspätungen und Ausfällen von Haltestellen. (Symbolbild)
Aufgrund von Bauarbeiten kommt es bei Zügen der Bayerischen Regiobahn zu Verspätungen und Ausfällen von Haltestellen. (Symbolbild)

Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn kommt es in Oberbayern auf der Strecke zwischen München, Holzkirchen und Rosenheim zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Betroffen sind Haltestellen im Bahnnetz Chiemgau-Inntal, wie die Bayerischen Regiobahn GmbH mitteilte.

Fahrplanabweichungen bis Ende März

Die Arbeiten dauern laut dem Unternehmen vom 25. Februar bis zum 31. März. In diesem Zeitraum kommt es ganztägig in beiden Richtungen zu Fahrplanabweichungen. Zudem entfallen die Halte in Heufeldmühle und Hinrichssegen. Zwischen Bruckmühl und Heufeld wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Busse und Züge fahren teilweise zu anderen Zeiten als im regulären Fahrplan angegeben.

Ausgenommen sind bestimmte Schülerzüge, die die beiden Haltepunkte weiterhin bedienen. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren.

