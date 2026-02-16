Bauarbeiten bei der Münchner S-Bahn: Diese Linien sind jetzt betroffen

Ob Instandhaltung oder Arbeiten an der Zweiten Stammstrecke – die Deutsche Bahn nimmt sich auch in den nächsten Wochen so einiges vor. Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr strapazieren die Nerven der S-Bahn-Kunden.

Auf vielen Linien der Münchner S-Bahn wird in den nächsten Wochen gewerkelt.

Der Blick auf die betroffenen Linien verheißt nichts Gutes: Auch in den nächsten Wochen müssen die S-Bahn-Fahrgäste in München wegen diverser "Großbaumaßnahmen" mehr Zeit einplanen und Umwege in Kauf nehmen.

Die Störungen und Sperrungen im Überblick

Linie S4: Wegen Gleisarbeiten kommt es zwischen Grafrath und Geltendorf durchgehend ab Sonntag, 22. Februar (ab 23.30 Uhr) bis Mittwoch, 4. März (17.20 Uhr) zu Änderungen im Fahrplan, es besteht Ersatzverkehr mit Bussen. Die Deutsche Bahn (DB) weist darauf hin, dass auch Regionalzüge von diesen Bauarbeiten betroffen sind.

Linie S8: Bauarbeiten zur Zweiten Stammstrecke machen zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen einen Schienenersatzverkehr notwendig. Die S-Bahnen enden am Leuchtenbergring. Die DB empfiehlt aufgrund des kürzeren Fußweges am Ostbahnhof in den Ersatzverkehr umzusteigen. Die Regelung gilt an den folgenden Wochenenden:

Freitag, 27. Februar (ab 22.30 Uhr) durchgehend bis Montag, 2. März (4.30 Uhr)

Freitag, 6. März (ab 22.30 Uhr) durchgehend bis Montag, 9. März (4.30 Uhr)

Freitag, 13. März (ab 22.30 Uhr) durchgehend bis Montag, 16. März (4.30 Uhr)

Linie S8: Wegen Instandhaltungsarbeiten gibt es Zugausfälle und 40-Minuten-Takt zwischen Ostbahnhof/Johanneskirchen und Flughafen. Betroffen sind die Nächte Dienstag/Mittwoch (17./18. Februar) sowie Mittwoch/Donnerstag (18./19. Februar) jeweils zwischen 20.40 Uhr bis 2.50 Uhr.

In der Nacht Mittwoch/Donnerstag, 18./19. Februar, finden von etwa 22.30 Uhr bis etwa 4.45 Uhr Bauarbeiten auf der Stammstrecke statt, es besteht ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke. Die S8 von/zum Flughafen beginnt/endet an der Donnersbergerbrücke, die S1 von/nach Freising/Flughafen beginnt/endet in Moosach.

Linie S8: Instandhaltungsarbeiten sind auch der Grund für Änderungen im Fahrplan und Ersatzverkehr auf der Strecke zwischen Gilching-Argelsried und Herrsching. Betroffen ist die Nacht vom 24. auf den 25. Februar (Mi./Do., 22 Uhr bis 3 Uhr). Ab etwa 22.30 Uhr sind gleichzeitig Bauarbeiten auf der Stammstrecke vorgesehen. Zwischen Pasing und Ostbahnhof fährt nur die S6 durch die gesamte Stammstrecke.

Linie S8: Ersatzverkehr mit Bussen gibt es am Mittwoch/Donnerstag, 24./25. Februar auch zwischen Pasing und Gilching-Argelsried (von 22.10 Uhr bis 2.40 Uhr). Grund sind hier ebenfalls Instandhaltungsarbeiten. Ab etwa 22.30 Uhr finden gleichzeitig Bauarbeiten auf der Stammstrecke statt. Zwischen Pasing und Ostbahnhof fährt nur die S6 durch die gesamte Stammstrecke.

Linie S8: Bauarbeiten am Flughafen bedingen zwischen Neufahrn/Ismaning und Flughafen/Airport Änderungen im Fahrbahn. Und zwar durchgehend von Donnerstag, 19. März (ab 21.30 Uhr) bis Montag, 23. März (5 Uhr). Ersatzverkehr mit Bussen gibt es auf den Strecken S1 Neufahrn-Flughafen und S8 Ismaning-Flughafen.

Linie S8: Zwischen Leuchtenbergring und Johanneskirchen wird in den Nächten Montag/Dienstag (9./10. März) und Dienstag/Mittwoch (10./11. März; jeweils 22.10 Uhr bis 3.30 Uhr) weiter an der Zweiten Stammstrecke gewerkelt. Änderungen im Fahrplan und Zugausfälle mit 40-Minuten-Takt sind die Konsequenz. "Bitte beachten Sie, dass die S1 bei diesen Bauarbeiten zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring ausfällt", teilt die Bahn mit.

Linien S1 und S8: Wegen Bauarbeiten am Flughafen kommt es zwischen Neufahrn/Ismaning und Flughafen/Airport von Donnerstag, 19. März (ab 21.30 Uhr) bis Montag, 23. März (5 Uhr) zu Behinderungen. Ersatzverkehr mit Bussen gibt es auf der Linie S1 zwischen Neufahrn und Flughafen sowie auf der Linie S8 zwischen Ismaning und Flughafen.

Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8: Durchgehend von Donnerstag, 26. März (ab 8 Uhr) bis Dienstag, 31. März (22.40 Uhr) fällt der Halt Isartor in beide Richtungen aus. Auch der Halt Rosenheimer Platz wird zwischen Sonntag, 29. März (ab 22.40 Uhr) und Dienstag, 31. März (22.40 Uhr) durchgehend in beide Richtungen nicht angefahren.

Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8: Betroffen ist der Bereich Pasing - Ostbahnhof/Giesing/Trudering, und zwar durchgehend zwischen Dienstag, 31. März (ab 22.40 Uhr) und Dienstag, 14. April (4.40 Uhr). In dieser Zeit verkehren keine S-Bahnen zwischen Karlsplatz und Ostbahnhof/Giesing/Trudering. Nur eingeschränkten S-Bahn-Verkehr gibt es dann zwischen Karlsplatz und Pasing.