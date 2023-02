Bauarbeiten am Sendlinger Tor: Zwei Monate Einschränkungen bei der U1, U2 und U8

Von Ende Februar bis Ende April kommt es zu Einschränkungen bei den U-Bahnlinien U1, U2 und U8. Der Grund: Die Modernisierung des U-Bahnhofs am Sendlinger Tor.

Der U-Bahnhof am Hauptbahnhof, wo unter anderem die U1 und U2 fahren. (Archivbild)

München - Nutzer der U3 und U6 kennen es schon zur Genüge, nun sind auch die Fahrgäste der Linien U1, U2 und U8 betroffen: Weil der U-Bahnhof am Sendlinger Tor weiter modernisiert wird, sind die U-Bahnlinien in der Innenstadt unterbrochen.

Ab Sonntag, 26. Februar, bis einschließlich Sonntag, 30. April ist der Betrieb auf diesen drei Linien nur eingeschränkt möglich – zumindest teilweise.

Zum einen beginnt in diesem Zeitraum unter der Woche der 20-Minuten-Takt früher, und zwar gegen 22.30 Uhr bis Betriebsschluss. Obacht: An den Bahnhöfen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße fahren die Züge teilweise von anderen Gleisen als gewohnt ab. Dort müssen Fahrgäste auf die Informationsbildschirme am Bahnsteig schauen.

An den Wochenenden wird es für Fahrgäste noch unangenehmer: Ab dem 4. März bis 30. April an den Samstagen und Sonntagen sowie am Ostermontag (10. April) fahrend die U1, U2 und U8 wie folgt:

Die U1 ist zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz unterbrochen. Im Abschnitt Olympia-Einkaufszentrum – Hauptbahnhof besteht ein Zehn-Minuten-Takt, zwischen Mangfallplatz und Kolumbusplatz kommt alle zwölf Minuten ein Zug.

Die U2 ist am Hauptbahnhof unterbrochen. Zur Weiterfahrt müssen Fahrgäste über das Zwischengeschoss umsteigen. Im Abschnitt Feldmoching – Hauptbahnhof besteht ein Zehn-Minuten-Takt, zwischen Messestadt Ost und Hauptbahnhof kommt alle zwölf Minuten ein Zug.

Die U8 fährt an den betroffenen Samstagen überhaupt nicht.

U1, U2, U8: An einigen Tagen gibt es keine Einschränkungen bei der U-Bahn

An manchen Tagen sind die Einschränkungen aber ausgesetzt: Wegen der Messe BAU fahren im Zeitraum von Montag, 17. April, bis Freitag, 21. April die Züge normal. Ebenso am Samstag, 22. April, gibt es bis circa 22.30 Uhr keine Einschränkungen.

Die Sperrzeiten nutzen Stadtwerke und MVG unter anderem, um die Fassaden am U-Bahnhof Fraunhoferstraße zu sanieren, die Schienen zwischen Sendlinger Tor und Königsplatz auszutauschen und den Tunnel zwischen Kolumbusplatz und Hauptbahnhof instand zu setzen.