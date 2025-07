Bauarbeiten am Ostbahnhof: S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke gestört

Ausgenommen ist die nicht mehr über die Stammstrecke fahrende S7. Ansonsten verkehrt in den entsprechenden Zeiträumen nur eine Linie zwischen Ostbahnhof und Pasing.

Ab 28. Juli bis Anfang Dezember kommt es wegen Bauarbeiten an einigen Nächten zu einem deutlich reduzierten S-Bahn-Verkehr.

Die Deutsche Bahn (DB) kündigt Bauarbeiten am Ostbahnhof an – und informiert über die daraus resultierenden Einschränkungen auf der S-Bahn-Stammstrecke in München.

Bauarbeiten am Ostbahnhof: Wann es nachts auf der S-Bahn-Stammstrecke hakt

Demnach kommt es ab 28. Juli bis Anfang Dezember an einigen Nächten zu einem deutlich reduzierten S-Bahn-Verkehr. Ausgenommen ist die nicht mehr über die Stammstrecke fahrende S7. Ansonsten verkehrt in den besagten Zeiträumen DB-Angaben zufolge nur eine Linie zwischen Ostbahnhof und Pasing.

Betroffen sind folgende Nächte (jeweils von 21.20 Uhr bis 4.40 Uhr):

Montag/Dienstag, 28./29. Juli 2025

Montag/Dienstag, 18./19. August 2025

Montag/Dienstag, 8./9. September 2025

Montag/Dienstag, 10./11. November 2025

Montag/Dienstag, 1./2. Dezember 2025

Es besteht Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Trudering. So fahren die restlichen Linien ...