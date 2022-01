Bau-Projekte der Deutschen Bahn: Mehr Lärmschutz im Münchner Osten

Für die laufenden Projekte der Deutschen Bahn in München sollen Lärmschutz-Maßnahmen verbessert und an einigen Stellen zum ersten Mal ergriffen werden.

München - Abschirmungen und Schallschutz nach Neubau-Standards: Das verspricht die DB Netz AG bei ihren Bauprojekten im Münchner Osten.

Gleis-Ausbau in München

Die Deutsche Bahn (DB) hat große Pläne in München: Mit einem Ausbau soll die Güterverkehrsinfrastruktur konkurrenzfähig gemacht und der Südring und Ostbahnhof entlastet werden. Aber auch im Personenverkehr sollen die Kapazitäten erweitert werden – das betrifft konkret den Nordring, die S2 nach Marktschwaben, die Flughafenanbindung sowie den Erdinger Ringschluss.

Streckenweise gibt es überhaupt keinen Lärmschutz

Wie die " " berichtet, soll für die Bauprojekte die "maximale" Variante mit Schallschutzwänden und -fenstern, Schienendämpfern und Flüsterbremsen zum Einsatz kommen. Teilweise existiert an den Strecken noch gar kein Lärmschutz, beispielsweise am Bahnhof Trudering oder an der Strecke zwischen Daglfing und Johanneskirchen.

Schallschutzwände im Garten

Die geplanten Schallschutzwände sollen dem "SZ"-Bericht zufolge partiell sehr nah an den Wohnhäusern errichtet werden. An der Heltauer Straße werden diese sogar auf Privatgrundstücken errichtet. Zum Trost verspricht die Deutsche Bahn eine bunte Gestaltung der Wände.