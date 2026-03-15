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Bar-Mitarbeiter bemerkt Brand und verhindert wohl Schlimmeres

Ein Gastro-Mitarbeiter hört den Rauchmelder und bemerkt Qualm. Er alarmiert die Feuerwehr.
Myriam Siegert |
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Einsatzkräfte der Feuerwehr pumpten nach dem Leck in der Biogasanlage in Wassertrüdingen verunreinigte Gewässer ab. (Symbolbild)
Einsatzkräfte der Feuerwehr pumpten nach dem Leck in der Biogasanlage in Wassertrüdingen verunreinigte Gewässer ab. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein Mitarbeiter der Amari Bar in der Maßmannstraße in der Maxvorstadt hat am frühen Sonntagmorgen gegen 1.25 Uhr das Piepsen eines Rauchmelders sowie Rauch aus einem Fenster des Nachbarhauses bemerkt.  Er alarmierte die Feuerwehr. Da das Haus ein reines Gewerbeobjekt ist, hat er damit wohl Schlimmeres verhindert, das Feuer hätte leicht unbemerkt bleiben können. 

Wie sich herausstellte, brannte im Keller Unrat, die Ursache dafür ist noch unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand jedoch ein hoher Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen.

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