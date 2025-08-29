AZ-Plus
Münchner Bankangestellte soll fast 500.000 Euro gestohlen haben: Jetzt steht sie vor Gericht

Eine junge Bankmitarbeiterin meldet einen Einbruch. Doch dann kommen Zweifel auf. Jetzt steht sie selbst vor Gericht.
AZ/dpa
Der Prozess beginnt vor dem Landgericht München I. (Archivbild)
Der Prozess beginnt vor dem Landgericht München I. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
Vor dem Landgericht München I startet ein Prozess gegen eine Bankangestellte, die fast eine halbe Million Euro aus dem Tresor ihres Arbeitgebers gestohlen haben soll. Laut Staatsanwaltschaft täuschte sie anschließend einen Einbruch vor.

Die Anklagebehörde wirft ihr unter anderem Diebstahl, Vortäuschen einer Straftat und Missbrauch von Notrufen vor. Ihr Freund und mutmaßlicher Komplize wird der Begünstigung beschuldigt. Das Gericht hat fünf Verhandlungstage angesetzt, das Urteil könnte demnach am 24. September fallen.

