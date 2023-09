Bald schon geht's los: Ikea eröffnet Filialen im Stadtgebiet in München – und überrascht mit weiterem Angebot

Dass zwei Planungsstudios von Ikea ins Stadtgebiet München ziehen werden, war bereits seit dem Frühjahr bekannt. Nun teilte der Konzern auch mit, wann es los geht – und hat noch ein weiteres Angebot für seine Kunden.

Unter anderem in den Pasing Arcaden soll ein Ikea-Planungsstudio eröffnen. (Archivbild)

München - Es war schon in den vergangenen Monaten berichtet worden, jetzt gibt es auch ein Datum: Ikea zieht ins Münchner Stadtgebiet. Schon bald muss man nicht mehr unbedingt bis nach Eching oder Brunnthal fahren, um bei Ikea einzukaufen. Denn schon im Oktober sollen zwei Planungsstudios eröffnen, wie Ikea am Dienstag mitteilte – sie werden ganz ohne Auto erreichbar sein.

Für die neuen Standorte der Planungsstudios hat sich der schwedische Möbelgigant die Arcaden in Riem und Pasing ausgesucht. Schon in rund einem Monat, am 25. bzw. 27. Oktober, soll dort geshoppt werden können, wie nun bekannt wurde.

Ikea-Planungsstudios in München: Was dort gemacht wird

In den Planungsstudios unterstützen Mitarbeiter beim Planen und Bestellen von Einrichtungslösungen wie beispielsweise Küchen oder Schranksystemen. Auch die Inneneinrichtung ganzer Räume können Privatpersonen oder Unternehmen gemeinsam mit den Experten angehen.

Im Gegensatz zum klassischen Einrichtungshaus nehmen die Kunden hier ihre Ware allerdings nicht direkt mit, sondern erhalten ihre Bestellung entweder per Lieferung nach Hause oder holen sie im Ikea-Einrichtungshaus ihrer Wahl ab.

Nicht nur Ikea-Planungsstudios: Auch Abholstationen eröffnen in München

Doch das ist noch längst nicht alles: Wie Ikea nun mitteilte, wird es neben den beiden Planungsstudios dann auch sogenannte Abholstationen geben, damit man sich die Ikea-Produkte nicht mehr (für relativ hohe Kosten) nach Hause liefern bzw. in den Einrichtungshäusern abholen muss. Zu den sogenannten Storeboxes soll man künftig nach Giesing, Allach-Untermenzing, an der Donnersbergerbrücke und zur Alten Heide fahren können.

"Mit unseren neuen Ikea Formaten in zentralen Lagen von München werden wir auch für die Menschen ohne Auto besser erreichbar und lassen ihnen die Wahl, über welchen Weg sie uns treffen möchten – ob vor Ort oder digital", sagt Michael Vortkamp, Metro Area Manager für den Münchner Markt von Ikea.

Ikea gilt als der weltweit größte Einrichtungskonzern mit 371 Einrichtungshäusern in 31 Ländern. In Deutschland gibt es derzeit 54 Einrichtungshäuser. Das erste wurde bereits 1974 eröffnet. Zusätzlich wurden im Jahr 2021 in Berlin die ersten drei Planungsstudios eröffnet.

Das Ikea-Angebot in München im Überblick:

Ikea Einrichtungshaus München-Eching | Heisenbergstraße 14, 85386 Eching | Öffnungszeiten: Mo-Sa, 10-20 Uhr

Ikea Einrichtungshaus München-Brunnthal | Brunnthaler Straße 1, 820024 Taufkirchen | Öffnungszeiten: Mo-Sa, 10-20 Uhr

Ikea Planungsstudio Riem (ab 25.10.2023) | Riem Arcaden, Willy-Brandt-Platz 5, 81829 München | Öffnungszeiten: Mo-Sa, 10-20 Uhr

Ikea Planungsstudio Pasing (ab 27.10.2023) | Pasing Arcaden, Pasinger Bahnhofsplatz 5, 81241 München | Öffnungszeiten: Mo-Sa, 09.30-20 Uhr

Ikea Abholstation Storebox München Giesing | Werinherstrasse 101, 81541 München

Ikea Abholstation Storebox München Alte Heide | Ungererstraße 175, 80805 München

Ikea Abholstation Storebox München Allach-Untermenzing | Nikolaus Rüdinger Str. 20, 80999 München

Ikea Abholstation Storebox München Donnersbergerbrücke | Erika-Mann-Str.62-66, 80636 München

In Münchens Innenstadt gibt es derzeit einige Neuerungen: Auch H&M wird demnächst einen 3.700 Quadratmeter großen Flagship Store eröffnen. Er ist einer der größten in ganz Deutschland. Außerdem soll im kommenden Jahr auch die erste Filiale der japanischen Modemarke "Uniqlo" in München aufmachen.