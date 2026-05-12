Bald öffnet ein neues Luxusjuwel in der Münchner Altstadt seine Türen

Bucherer eröffnet neuen Flagship-Store in Münchens Altstadt: 1.000 m² Luxusuhren, Schmuck, Rolex-Boutique und zertifizierte Pre-Owned-Highlights auf drei Etagen.

12. Mai 2026 - 15:29 Uhr

Der neue Bucherer Flagship-Store in der Perusastraße 7 verbindet historische Architektur mit modernem Luxus im Herzen der Münchner Altstadt.

Mitten im Herzen der Münchner Altstadt, in der Perusastraße 7, schlägt der Schweizer ein neues Kapitel auf. In einem historischen Gebäude, eingebettet zwischen Residenzstraße und Theatinerstraße, ist ein Ort entstanden, der weit mehr ist als eine Boutique: eine Bühne für feine Uhrmacherkunst, außergewöhnlichen Schmuck – und für all jene, die das Besondere nicht nur suchen, sondern erwarten.

1888 zählt mit rund 2.000 Mitarbeitenden zu den international führenden Häusern für Luxusuhren und hochwertigen Schmuck. Seit der Gründung in Luzern hat sich das Unternehmen mit heute 33 Bucherer Boutiquen in Europa und 18 Standorten in den USA sowie zahlreichen Monobrand Boutiquen weltweit zu einer festen Größe im globalen Luxussegment entwickelt – präsent an den renommiertesten Adressen von Paris bis New York.

Im neuen Flagship-Store präsentiert Bucherer ein exklusives Einkaufserlebnis für Uhren- und Schmuckliebhaber. © Bucherer AG

Raum für Zeit und Begegnung

Der neue inszeniert diese DNA auf drei Etagen und rund 1.000 Quadratmetern. Großzügige Lounges, warme Materialien und ein fein abgestimmtes Lichtkonzept schaffen eine Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Hier wird Beratung zum spannenden Dialog, Einkauf zum inspirierenden Erlebnis. An den elegant gestalteten Bars trifft man sich auf ein Glas, während sorgfältig kuratierte Kollektionen in modern inszenierten Präsentationsflächen ihre Wirkung entfalten.

Das Interior-Konzept von Lissoni & Partners setzt Luxusuhren und hochwertigen Schmuck stilvoll in Szene. © Bucherer AG

Eine Welt für Entdecker

Im Untergeschoss eröffnet sich eine ganz besondere Welt für Kenner und Sammler: die . Jedes Stück erzählt seine eigene Geschichte – von seltenen Raritäten bis hin zu ikonischen Klassikern. Sorgfältig geprüft, authentifiziert und mit internationaler Garantie versehen, verbinden diese Zeitmesser Handwerkskunst mit Charakter und Persönlichkeit.

Kompetenz, die Vertrauen schafft

Hinter jedem dieser Exponate steht die Expertise eines markenzertifizierten Uhrmacherteams, das jede Uhr prüft und, wenn nötig, mit Originalteilen revidiert. Pre-loved Uhren aus Vorbesitz renommierter Marken wie Rolex, Breitling, Vacheron Constantin, Hublot, Cartier und Chopard – vielfach direkt von den Herstellern zertifiziert - warten hier darauf, von ihren neuen Besitzern entdeckt zu werden.

© Bucherer AG Bild 1 von 6 Im neuen Bucherer Store erleben Besucher die Vielfalt weltbekannter Uhrenmarken auf höchstem Niveau. © Bucherer AG Bild 2 von 6 Präzision, Tradition und Innovation vereinen sich in den Luxusuhrenkollektionen internationaler Spitzenmanufakturen. © Bucherer AG Bild 3 von 6 Cartier, Tudor, IWC, Omega uvm. präsentieren im Münchner Flagship-Store ihre faszinierenden Markenwelten. © Bucherer AG Bild 4 von 6 Die kuratierte Auswahl im neuen Bucherer München präsentiert Luxusuhrenmarken, die von sportlicher Funktionalität über technische Meisterwerke bis zu ikonischer Eleganz reichen. © Bucherer AG Bild 5 von 6 Cartier vereint seit der legendären Santos von 1904 ikonisches Design mit Pariser Luxusästhetik und prägt bis heute die Welt eleganter Uhrenklassiker. © Bucherer AG Bild 6 von 6 OMEGA steht weltweit für Schweizer Präzision, Pioniergeist und ikonische Zeitmesser.

Im Erdgeschoss präsentieren internationale Manufakturen wie Cartier, Tudor, IWC und Omega ihre Markenwelten – harmonisch eingebettet in das Gesamtkonzept der bekannten italienischen Architekten Lissoni & Partner. Die Masterworks-Fläche sorgt dabei für besondere Akzente und setzt ausgewählte Meisterwerke der Uhrmacherkunst eindrucksvoll in Szene.

Schmuck als Ausdruck von Persönlichkeit

Das Obergeschoss widmet sich ganz der Faszination von Schmuck in allen Variationen. Kreationen von treffen auf ausgewählte Stücke von Marken wie Messika, Chopard, Serafino Consoli und Marco Valente. Die wertvollen Diamanten und Farbedelsteine, seit jeher Teil der Bucherer-DNA, entfalten hier ihre ganze Strahlkraft – als Ausdruck von Stil, Individualität und Emotion.

Stilvolle Lounges, edle Materialien und ein durchdachtes Designkonzept schaffen im neuen Münchner Flagship-Store eine besondere Atmosphäre. © Bucherer AG

Eine eigene Rolex-Boutique, die mit dem verbunden ist, rundet das Erlebnis ab und schafft Raum für Austausch, Leidenschaft und Expertise – der neue Treffpunkt für Sammler und Liebhaber der ikonischen Marke mit der Krone.

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Nach dem Umzug von der Residenzstrasse war die Eröffnung des an der Perusastraße 7 für Bucherer ein besonderer Moment. In einem zeitlos eleganten Ambiente sind Kundinnen und Kunden eingeladen, in die Welt des Hauses einzutauchen und eine sorgfältig kuratierte Auswahl außergewöhnlicher Uhren und Schmuckstücke zu entdecken. Gelebte Gastfreundschaft und höchste Beratungsqualität stehen dabei im Mittelpunkt – mit dem Anspruch, unvergessliche Momente zu schaffen, die weit über den Einkauf hinausreichen.