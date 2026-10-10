Jeder Münchner kennt sie. Und jeder verbindet mit ihnen Erinnerungen. Die A-Wagen der U-Bahn werden schon bald ausgemustert. Ein Fahrer erzählt, was er mit dem Fahrzeug verbindet.

Einfach mal in Nostalgie verfallen – bei der U-Bahn ist das (noch) Alltag. Zumindest, wenn eines der alten Fahrzeuge vorfährt, mit denen viele Münchnerinnen und Münchner aufgewachsen sind. Der typische Geruch beim Einsteigen, rumpelnde Türen, gut gepolsterte Ledersitze, der Fahrtwind bei gekippten Fenstern. Jeder kennt diesen Charme. Doch das Ende naht.

Die ältesten Fahrzeuge, die sogenannten A-Wagen, fahren nur noch bis Ende des Jahres. Spätestens zum 31. Dezember endet der Einsatz. Zu alt sind sie mittlerweile. Außerdem dürfen zukünftig nur noch U-Bahnen eingesetzt werden, die mit einer Brandbekämpfungsanlage ausgerüstet sind. Bei den A-Wagen haben die Stadtwerke darauf verzichtet, sie nachzurüsten.

Der Münchner Kult-Zug geht bald in Rente

Zur selben Zeit wird auch U-Bahnfahrer Heinz Schmiedl (64) in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Seit 1992 fährt er U-Bahnen quer durch die Stadt – ein echtes Münchner Kindl. Die AZ trifft ihn an einem Vormittag am Sendlinger Tor. Zuvor fuhr er noch auf der U7. "Ich gehe mit dem A-Wagen in Rente", sagt Schmiedl und schmunzelt.

Die Ära der A-Wagen endet nach etwa 55 Jahren. Bis Dezember sollen die letzten ihrer Art von der Schiene. © Ben Sagmeister

Wie Schmiedl blicken auch die A-Wagen auf eine lange Geschichte zurück: 1965 startete der U-Bahnbau in der Stadt. Da mussten auch Züge her. 1967 kamen die ersten drei Prototypen auf die Schiene. Drei Jahre später begann die Serienproduktion. Mit der Eröffnung der ersten U-Bahnstrecke 1971 gingen auch die A-Wagen in den regulären Betrieb – rechtzeitig vor Olympia 1972.

Bis 1984 kamen 193 "Doppeltriebwagen" zusammen. Ein Doppeltriebwagen besteht aus zwei Wagen. Insgesamt lassen sich sechs Wagen zu einem Langzug kuppeln, der rund 110 Meter misst. Das ist bis heute die übliche Länge, die ein Fahrgast zu Gesicht bekommt.

"Entweder er fährt oder nicht. Fertig."

U-Bahnfahrer Schmiedl ist in Schwabing aufgewachsen und war als Kind dabei, als die U-Bahn eröffnet wurde. Jetzt als Fahrer kennt er sich mit den Besonderheiten des "Typs A" bestens aus. "Das Rustikale am Fahrzeug fasziniert mich", sagt der 64-Jährige. Da sei noch einfache Technik drinnen. "Entweder er fährt oder nicht. Fertig."

1967 kommen die ersten Prototypen auf die Schiene. Drei Jahre später gehen die A-Wagen in Serienproduktion. © Foto: imago/H. J. Winckler

Das Fahren mit den A-Wagen muss geübt sein: Schmiedl nennt die "Stufenbremse", bei der sich die Bremskraft nur in festen Stufen erhöht. "Die neuen Kollegen haben damit ihre Schwierigkeiten", so Schmiedl, weil sie die alten Bahnen nicht mehr so oft fahren würden. Bei den neueren U-Bahnen können Fahrer die Bremskraft ganz ohne feste Stufen dosieren – das charakteristische Ruckeln entfällt, wenn der Zug anhält.

Dennoch: So gern Schmiedl die A-Wagen fährt, so gern fährt er auch die jüngeren Exemplare. "Mein Favorit ist immer der Zug, der funktioniert", sagt Schmiedl. Das Rückgrat der Flotte bilden heute die Typen "C1" und "C2". Von der Baureihe C1 wurden in den 2000ern 18 Stück gebaut. Zwischen 2014 und diesem Jahr lieferte Siemens 85 Fahrzeuge vom Typ C2. Die ersetzen damit die verbliebenen A-Wagen.

Von wegen digitale Anzeige: Je nach Einsatz-Linie wird die Nummer analog angezeigt. © Ben Sagmeister

Nostalgisch ist hier nichts: Die sogenannten Gliederzüge sind auf 115 Metern Länge durchgängig begehbar. Monitore und Ansagen vom Band kündigen die nächste Haltestelle an; das so persönliche "Zurückbleibn" der Fahrer hört man hier nicht mehr.

Retro-Charme bleibt erhalten

Retrofans müssen aber nicht komplett auf den Charme der alten U-Bahnen verzichten. Zwar endet nach 55 Jahren die Ära der A-Wagen. Aber die in den 1980er- und 90er-Jahren gebauten B-Wagen bleiben voraussichtlich bis in die 2030er im Einsatz.

Nostalgie pur. © Ben Sagmeister

Große Unterschiede zu den A-Wagen gibt es nicht. Zu erkennen ist der Nachfolger etwa an der durchgezogenen Frontscheibe und braunen statt blauen Ledersitzen im Innenraum. Ebenfalls öffnen sich dort beide Türflügel direkt, selbst wenn der Fahrgast nur an einem Hebel zieht. Heute fahren noch 18 Langzüge dieser Baureihe.

Die blauen Ledersitze, der Geruch, die Holzoptik: Die A-Wagen lösen bei vielen Fahrgästen nostalgische Gefühle aus. © Imago/Chris Emil Janßen

Noch sind sieben Langzüge im Einsatz

Wer im A-Wagen noch mitfahren will, sollte flexibel sein. Die MVG schreibt, derzeit seien noch sieben Langzüge im Einsatz. Nicht alle fahren gleichzeitig im Netz. Auf jeder U-Bahnlinie kann ein Zug aus A-Wagen unterwegs sein. Fotografen hätten Schmiedl sogar schon an der Fahrertür gefragt, wo derzeit welche unterwegs seien: "Vor ein paar Jahren haben sie die neuen C-Züge fotografiert. Jetzt warten sie alle auf die A-Wagen."

Bald verschwinden (fast alle) A-Wagen von den Münchner Schienen. © Ben Sagmeister

Was passiert eigentlich danach? Für die Zeit nach dem Ende hat die MVG angekündigt, dass ein Langzug des Typs A erhalten bleiben soll - für Sonder- und Museumsfahrten. Ein kleiner Trost für Fans dieses Kultfahrzeugs.