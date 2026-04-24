Bahnverkehr im Münchner Nord-Osten eingeschränkt
Auf Regional- und S-Bahn-Strecken im Münchner Nord-Osten haben Reisende viel Geduld gebraucht. Am Freitag kam es zu Ausfällen und Verzögerungen – betroffen waren vor allem Reisende in Richtung Flughafen. Die Strecke zwischen Moosach und dem Münchner Flughafen war seit den Morgenstunden gesperrt, wie aus einer Störungsmeldung der Deutschen Bahn hervorging. Für Reisende zum Airport wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.
Auch der Regionalbahnverkehr in Richtung Landshut war bis in die Mittagsstunden gesperrt. Die Reparaturen an der Oberleitung zwischen Neufahrn und Freising sind mittlerweile abgeschlossen. Die Strecke für die Regionalbahn ist wieder freigegeben, es könne aber weiterhin zu Verzögerungen kommen, so die Deutsche Bahn.
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