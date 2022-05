Bahnsteigtüren in München kein Thema mehr: Der OB muss liefern

Der Lokalchef Felix Müller über das Ende der Bahnsteigtüren für Münchner U-Bahnhöfe.

Das war deutlich. Kurz nachdem die MVG neulich angekündigt hatte, ihr Angebot auszudünnen, weil Geld fehle, erklärte OB Dieter Reiter, das werde es mit ihm nicht geben. Kürzen bei den Öffentlichen – nicht unter einem Oberbürgermeister Reiter!

Bahnsteigtüren: OB sollte Projekt am Leben halten

Eine große Ankündigung, hinter die Reiter nicht mehr zurückkommen wird. Die Frage ist, ob er das nur auf den abendlichen Takt bei einzelnen Bus-Linien bezieht – oder insgesamt auf die Pläne seiner MVG.

Das wäre deutlich ambitionierter, aber angemessen. Beispiel Bahnsteigtüren: Dass nun alle Pläne gestoppt werden sollen, ist absurd. München erwartet weiteren Zuzug, politischer Wille ist es, noch mehr Menschen in die schon heute sehr volle U-Bahn zu bekommen. Bahnsteigtüren werden in Zukunft international bei engem Takt zum Sicherheitsstandard. Der OB sollte liefern – und mit seiner Koalition das Projekt am Leben halten.