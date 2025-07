Bahn baut in Sendling: Ersatzbusse, Lärm und Zugausfälle

Die Bahn erneuert Gleise zwischen Heimeranplatz und Mittersendling. Es wird laut – auch nachts. Fahrgäste müssen mit Einschränkungen rechnen.

Ab Freitag, den 1. August, wird es laut in Sendling. Die DB InfraGo, das Schieneninfrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn, erneuert bis zum 23. August die Gleise zwischen Heimeranplatz und Mittersendling.

Laute Bauarbeiten in Sendling

Wie ein Sprecher auf AZ-Anfrage mitteilt, werden die Bauarbeiten rund um die Uhr laufen. Das könnten Anwohner auch nachts zu hören bekommen. Die lautesten Arbeiten sollen zwischen 6 und 22 Uhr erfolgen. Die betroffenen Gebiete sind mit einer Benachrichtigungskarte informiert worden.

Diese S-Bahn-Linien sind betroffen

Von den Arbeiten betroffen sind die S-Bahn-Linien S7 und S20. Die Züge der S7 befahren ein anderes Gleis als üblich und beginnen und enden daher bereits am Heimeranplatz (statt am Hauptbahnhof) und halten nicht am Harras.

Abends ab etwa 22 Uhr fährt die S7 nur im 40-Minuten-Takt und hält nicht in Mittersendling. Die S20 entfällt zwischen Pasing und Höllriegelskreuth. Ab dem 8. August entfällt die Linie komplett, da auch in Eichenau gebaut wird.

Für die ausfallenden Halte am Harras und in Mittersendling fahren durchgehend Ersatzbusse zwischen Siemenswerke und Donnersbergerbrücke. Die Bahn empfiehlt, je nach Möglichkeit auch alternativ die U-Bahn zu nutzen.

Ausfälle bei Regionalzügen

Auch Regionalzüge der BRB sind von den Bauarbeiten betroffen (RB 55/56/57/58). Züge der Linien RB 55/56/57 starten und enden zum Teil in München-Siemenswerke oder in München Ost. Züge der Linie RB 58 fahren nur zwischen Rosenheim und Holzkirchen. Die BRB informiert über SEV und Fahrplanänderungen unter: .