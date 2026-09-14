AZ-Plus

Baggerarm zerstört Tunnel-Leuchten auf A8 bei München

Fast einen Meter zu hoch ist ein Gespann samt aufgeladenem Bagger, das auf der A8 unterwegs ist. Beim Einfahren in die Neubiberger Röhre geht einiges zu Bruch.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Der Schaden war groß. (Symbolbild)
Der Schaden war groß. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein Lastwagen mit deutlich überhöhter Ladung hat auf der Autobahn 8 bei München zahlreiche Deckenleuchten im Tunnel Neubiberger Röhre zerstört. Der 40-jährige Fahrer fuhr mit einem Tieflader samt aufgeladenem Bagger in den Tunnel bei Unterhaching ein und bemerkte, dass der Baggerarm an der Decke schrammte, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Bis er jedoch anhalten konnte, wurden demnach zahlreiche Leuchten zerstört und Teile und Glassplitter durch den Tunnel geschleudert.

Mindestens ein Auto wurde am Morgen durch die herumfliegenden Teile beschädigt. Der rechte Fahrstreifen wurde für mehrere Stunden gesperrt. Das Gespann mit Bagger war den Angaben zufolge etwa 4,80 Meter hoch, fast einen Meter mehr als erlaubt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige. Der Schaden liegt laut Polizei bei mindestens 50.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Der wahre tscharlie vor 20 Minuten / Bewertung:

    Oh oh oh.....

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.