"Badewannen-Mord": Mögliches Justizopfer Genditzki spart für Prozess Urlaub an

Vor seinem neuen Prozess um den sogenannten "Badewannen-Mord" spart das mutmaßliche Justizopfer Manfred Genditzki nach Angaben seiner Anwältin Urlaub an. Er bereite sich auf den Prozess vor, indem er "Überstunden macht und seinen Urlaub aufspart", sagte Rechtsanwältin Regina Rick am Mittwoch in München. Er fahre für eine Käserei Käse aus und wolle sich für die auf 20 Tage angesetzte Verhandlung nicht freistellen lassen. Schließlich habe seine Familie "wirtschaftlich genug gelitten".

19. April 2023 - 22:31 Uhr | AZ/dpa