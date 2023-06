Badewannen-Mord: Ehefrau von Manfred Genditzki ist vor Gericht geladen

Im Prozess um den Badewannen-Mord wird die Ehefrau von Manfred Genditzki am Montag vor Gericht aussagen.

Manfred Genditzki (M) kommt in den Gerichtssaal am Landgericht München I. Hinter ihm betritt sein Rechtsanwalt den Saal.

München – Im Wiederaufnahmeverfahren um den Tod einer 87-Jährigen in einer Badewanne in Rottach-Egern soll am Montag die Ehefrau des Angeklagten Manfred Genditzki aussagen. 2010 hatte das Landgericht München II Genditzki zu lebenslanger Haft verurteilt.

Genditzki soll Seniorin in Badewanne ertränkt haben

Nach Überzeugung des Schwurgerichts hatte er die Seniorin in deren Wohnung nach einem Streit auf den Kopf geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt. Das Urteil wurde nach zwei Revisionen rechtskräftig und wurde nun auf Betreiben der Verteidiger des 62-Jährigen neu aufgerollt.