AZ-Yoga auf dem Tollwood wieder diesen Sonntag, 15. August

"Wisdom, Beats & Poses" – das ist eine besondere Stunde mit Musik auf dem Tollwood. Weiter geht es bereits diesen Sonntag um 11 Uhr.

München - Yoga im Freien kann jeder – und mit Klängen, die berühren, wird es noch schöner. Diesen Sonntag geht es um 11 Uhr bereits in die zweite Runde – beim AZ-Yoga auf dem Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte per Mail an: az-aktionen@az-muenchen.de.

Klänge, die berühren - Yoga, das in die Tiefe geht

hieß diese besondere Stunde mit Yoga-Lehrerin und Buchautorin und ihrem Mann Armin bei ihrer Tollwood-Premiere: Er sorgt für berührende Klänge am DJ-Pult, sie für Yoga, das in die Tiefe geht. Hinspüren, hineinfühlen, geschehen lassen – ein Dreiklang, der mit Armins live gemixtem Soundteppich aus Beats, Mantren, Piano- und Electronic-Stücken eine kraftvolle Verbindung eingeht.

Die besondere Umgebung tat ihr Übriges, denn im "Garten der fliegenden Wolken", auf dem Tollwood-Gelände im Olympiapark Süd, war der Geist dem Himmel nah. Yoga-Weisheiten, die Stephanie Schönberger zwischen den Asanas immer wieder einfließen ließ, klingen nach. Nicht nur im Kopf, auch im Herzen.

Weiter geht es mit "Wisdom, Beats & Poses" diesen Sonntag um 11 Uhr auf dem Tollwood

Und der AZ-Yoga-Sommer mit Klängen, die berühren, geht weiter: "Wisdom, Beats & Poses" gibt es in einer zweiten Version diesen Sonntag, 15. August um 11 Uhr, auf dem Tollwood-Festival. Der Eintritt zu diesen 80 Minuten ist frei, die Veranstaltung findet auf Spendenbasis statt (bitte Matten mitbringen).

Treffpunkt: Sonntag ab 10.45 Uhr am "Wertgigant", der großen Skulptur am Tollwood-Eingang (Zugang über den Spiridon-Louis-Ring, auf dem Gelände gilt die 3-G-Regel). Die "Wisdom, Beats & Poses" finden gemäß den Corona-Regeln im Freien statt (und müssen bei Starkregen ausfallen). Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte per Mail an: az-aktionen@az-muenchen.de