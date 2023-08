AZ-Umfrage: Welcher Biergarten in München ist Ihr Favorit?

Im Sommer unter Bäumen sitzen, Brotzeit essen und eine kühle Maß trinken. Ob mit Kollegen zum Feierabend oder am Wochenende mit der Familie: Biergärten gehören einfach zu München! Die AZ möchte wissen: Welcher Biergarten ist ihr Favorit?

München - Die Biergarten-Saison ist in vollem Gange. Wenn der Sommer Einzug in München hält, steigt bei vielen auch die Lust auf eine ausgiebige Brotzeit, das ein oder andere kühle Bier und Entspannung im Schatten der Kastanien. Für viele Menschen – und besonders für Münchner – gehören Biergärten einfach zum Sommer dazu.

Der Augustiner-Keller ist Münchens ältester Biergärten

Das Feiern und Verweilen unter freiem Himmel ist eine urbayerische Tradition, die sich längst über den Freistaat hinaus in alle Teile Deutschlands ausgebreitet hat. An die bekannten Münchner Originale kommt dabei aber keiner so wirklich heran: Der Biergarten am Chinesischen Turm im Englischen Garten oder auch der Hofbräukeller am Wiener Platz sind da nur zwei Beispiele aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Der älteste Biergarten Münchens ist übrigens der Augustiner-Keller in der Arnulfstraße. Bereits 1812 wurde er zum ersten Mal erwähnt – damals noch als Bierlagerstätte. Inzwischen gehört der älteste Biergarten Münchens auch zu den bekanntesten der Stadt. Sowohl Münchner als auch Touristen lassen hier, nahe des Hauptbahnhofs, die lauen Sommerabende ausklingen.

Neue und moderne Biergärten in München: "Schiffs-Biergarten" auf der Alten Utting

Aber die Stadt hat auch neuere Biergärten, die vielleicht noch nicht jedem bekannt sind: wie zum Beispiel der Biergarten auf der Alten Utting. Das ehemalige Ausflugsschiff liegt auf einer alten Eisenbahnbrücke und sieht abends und nachts, wenn es dunkel ist, besonders eindrucksvoll aus. Vor allem bei jungen Münchnern ist der "Schiffs-Biergarten" besonders beliebt.

Ebenso wie der Sommerbiergarten im Bahnwärter Thiel, der neben Bier unter anderem auch Prosecco sowie Live-Musik, DJ-Sets und Lesungen im Programm hat.

Das Wochenende soll endlich mal wieder sonnig werden, beste Biergarten-Voraussetzungen also. Die AZ möchte deshalb wissen: Welchen Biergarten in der Stadt haben Sie am liebsten?

AZ-Umfrage: Welcher Biergarten in München ist Ihr Favorit?