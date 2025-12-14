AZ-Umfrage: Welche Geschenke kaufen Sie im Einzelhandel in der Münchner Innenstadt?

Der Onlinehandel boomt nach wie vor, trotzdem ist die Münchner Fußgängerzone nach wie vor beliebtes Ziel zum Kauf von Weihnachtsgeschenken. Aber welche bloss?

Rund 170.000 Menschen waren laut Citypartner am Samstag in der Kaufingerstraße unterwegs. Die Bilanz der Shoppingnacht ist aber durchwachsen.

Kurt Dippel (64), Rentner: Spezielles Parfum

Kurt Dippel (64), Rentner. © Daniel von Loeper

"Der Einzelhandel muss weiterleben, weil sonst sterben die Städte aus. Ich habe ein ganz spezielles Parfum als Geschenk für meine Frau Kristiane im Einzelhandel gekauft."

Der Hut, den ich trage, ist ein Vorweihnachtsgeschenk von meiner Frau an mich. Er stammt allerdings vom Winter-Tollwood. Doch der Platz ist perfekt, zum Geschenke einkaufen."

Yvonne Heckl, Sprecherin der Wiesn-Schausteller: Klassiker und süße Leckereien

Yvonne Heckl, Sprecherin der Wiesn-Schausteller. © Daniel von Loeper

"Als Geschenke kaufe ich gerne den Klassiker wie einen Schal oder Handschuhe im tollen Einzelhandel. Was ich außerdem fantastisch finde, sind diese ganzen süßen Leckereien in unseren Einzelhandelsgeschäften. Ein Traum ist es natürlich bei Dallmayr zu shoppen – aber Pralinen von Elly Seidl sind auch immer eine Sünde wert."

Klaus Peter Rupp (61), SPD-Stadtrat: Accessoires und Schmuck

Klaus-Peter Rupp (61), SPD-Stadtrat. © Daniel von Loeper

"Ich verschenke gerne kleine Accessoires und Schmuck, das kaufe ich etwa beim Ludwig Beck am Rathauseck. Dort finde ich immer etwas. Außerdem gibt es noch so ein paar kleine versteckte Schmuckgeschäfte in der Stadt – und die bieten wunderschönen Schmuck an. Da kaufe ich dann auch sehr gerne Weihnachtsgeschenke."

Wilhermine Schmidt (79), Rentnerin: Lebensmittel und Liebe

Wilhermine Schmidt (79), Rentnerin. © Daniel von Loeper

"Ich kaufe gerne als Geschenke zu Weihnachten Lebensmittel im Einzelhandel in der Innenstadt, und ich verschenke Liebe an Weihnachten. Natürlich wird es auch Glühwein an Weihnachten geben, den bereite ich selbst zu. An Heiligabend gibt es Weißwürste und Wiener. Ich bekoche die Familie und richte den Weihnachtsbaum her."

Franz Göbel (69), Grafiker: Freude

Franz Göbel (69), Grafiker. © Daniel von Loeper

"Ich schenke Freude an Weihnachten – das ist das Schönste, was man verschenken kann. Am Heiligabend werde ich mit Nana-Mouskouri-Double im Alten- und Servicezentrum ASZ am Sebastiansplatz sein. Das Nana-Mouskouri-Double singt für die älteren Menschen – und bereitet damit große Freude. Wer anderen Freude bereitet, macht sich selbst auch eine Freude."

Natascha (49), Krankenschwester: Käse und Bier

Natascha (49), Krankenschwester. © Daniel von Loeper

"Ich kaufe Käse und Bier als Geschenke im Einzelhandel in der Innenstadt. Ich bin ganz begeistert von den vielen unterschiedlichen Käsesorten – und es gibt so tolle Geschäfte dazu rund um den Marienplatz – und natürlich supertolle Stände am Viktualienmarkt mit wunderbarer Auswahl."