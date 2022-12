AZ-Stadtspaziergänger auf den Christkindlmärkten: Endlich glitzert's wieder!

Der Stadtspaziergänger freut sich darüber, dass die Christkindlmärkte wieder stattfinden - und lädt zum Bummeln.

Was für eine Aussicht: Sigi Sommer erstrahlt in der Rosenstraße im Weihnachtsglanz.

München - Erinnern Sie sich noch? Im vergangenen Jahr fanden Sie im Dezember an dieser Stelle Bilder von Münchner Weihnachtsmärkten aus meinem Archiv. Bereits zum zweiten Mal waren damals die Märkte ausgefallen und irgendwie war es bedrückend, durch die Stadt zu gehen und den ganzen Trubel und Budenzauber zu vermissen.

Wintertollwood auf der Theresienwiese

Heuer sind sie wieder da! Auch der Eiszauber am Stachus und auch das Wintertollwood auf der Theresienwiese. Bei der Tollwooderöffnung war ich dabei - wir trafen uns eine halbe Stunde vor der Eröffnung und konnten schon über das Gelände und durch die Zelte gehen. Pünktlich um 14 Uhr strömten dann, dem greisligen Regenwetter zum Trotz, die ersten Leute auf das Festivalgelände - und im Nu war Leben auf dem Platz.

Längst ein Klassiker: das Wintertollwood auf der Theresienwiese. © Sigi Müller augenblick-fotografi

Irgendwann riss dann sogar der Himmel auf, die Sonne schien grell, es regnete gleichzeitig und zwei formvollendete Regenbögen waren zu sehen. Nur kurz allerdings. Dann stürmte es und kurze Zeit später war der Himmel wieder dicht. Tollwoodwetter komplett als Vorschau.

Pralles Leben auf den Weihnachtsmärkten

Ich besuchte den Haidhauser Weihnachtsmarkt, den im Kaiserhof der Residenz, den am Marienplatz und am Rindermarktbrunnen. Überall: pralles Leben und Fröhlichkeit. Schließlich hatten alle zwei Jahre darauf warten müssen, endlich wieder die gewohnte Weihnachtsstimmung in der Stadt erleben zu können.

Vor der Residenz tummeln sich die Menschen. Klar, sie haben ja auch zwei Jahre auf Christkindlmärkte warten müssen. © Sigi Müller augenblick-fotografi

Festliche Brienner Straße

Ich schlenderte auch durch die Brienner Straße: Die großen Laternen, die am Tag ein bisschen aussehen wie die Futterkörbe im Giraffenhaus im Tierpark Hellabrunn, leuchteten wunderschön festlich. Ein Duft wehte herüber - nach Gebackenem, Met und Glühwein vom historischen Markt auf dem Wittelsbacherplatz, den ich natürlich auch noch besuchte.

Weihnachtsstimmung in der blauen Stunde

Um die schöne Weihnachtsstimmung in der blauen Stunde zu erleben, musste ich an mehreren Abenden losziehen. Eine schöne Atmosphäre in der Stadt und wenn man in die Gesichter der Menschen sah, war das Letzte, woran man dachte, der Preis des Glühweins, der ja seit Wochen für Gesprächsstoff sorgt.

Schnee gibt's auch noch

Sie sind endlich wieder da, die Christkindl- und Weihnachtsmärkte, und sie sind schön wie immer. Was mir freilich fehlte, war nur so ein klein bisschen Schnee von oben, oder auch ein bisschen mehr, so dass man den Glühwein zuhalten muss, damit es nicht hineinschneit. Aber am Wochenende ist der ja auch gekommen!

In diesem Sinne eine schöne Woche,

Ihr Sigi Müller