AZ-Leser unterwegs: So farbenfroh ist der Herbst in München

Trist und grau präsentiert sich derzeit der Himmel über München. Doch in den Straßen und Parks zeigt er sich von seiner farbenfrohen Seite, wie Bilder der AZ-Leser eindrucksvoll beweisen.

Auch bei grauem Himmel lohnt sich ein Spaziergang im herbstlichen München.

Ben Sagmeister 12 Auch bei grauem Himmel lohnt sich ein Spaziergang im herbstlichen München.

Die letzten Sonnenstrahlen des Tages an der Hackerbrücke genießen.

Ben Sagmeister 12 Die letzten Sonnenstrahlen des Tages an der Hackerbrücke genießen.

So farbenfroh präsentiert sich der Herbst an dieser Blätterwand.

Wunibald Wörle 12 So farbenfroh präsentiert sich der Herbst an dieser Blätterwand.

Tristes Wetter, grauer Himmel und Temperaturen, die nur noch knapp zweistellig sind, es lässt sich nicht verleugnen, der Herbst ist da. Momentan nicht so gülden und warm, wie man ihn gerne hätte, aber dennoch zeigt sich München in dieser Jahreszeit von seiner buntesten Seite, vor allem wenn sich die Sonne doch noch mal durchsetzen kann.

Trotz meist grauen Himmels: So schön bunt ist der Herbst in München

Egal ob in der Innenstadt, im Englischen Garten, im Olympiapark oder im Nymphenburger Schlosspark, München präsentiert sich derzeit vielerorts in einer atemberaubenden Farbenpracht.

Die Pagode im Westpark spiegelt sich im Wasser. © Eleonora Goferman

Wenn Wasser ins Spiel kommt, wird's oft besonders schön, Spiegelungen und glitzernde Wellen passen schon gut zum Herbstambiente.

Zwar lädt das Wetter in den kommenden Tagen nicht unbedingt zum langen Verweilen im Freien ein, aber wie heißt es so schön "Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung".

Die letzten Sonnenstrahlen des Tages an der Hackerbrücke genießen. © Ben Sagmeister

Darum einfach Übergangsjacke geschnappt und vielleicht der Kirchweihdult einen Besuch abstatten, dem sportlichen Treiben im Olympiapark zusehen oder einfach nur einen ausgedehnten Spaziergang durch den herbstlichen Englischen Garten mit seinen bunten Farben.