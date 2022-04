AZ-Hochzeitsaktion: Eine Traumhochzeit am See

Melissa und Ali, die Gewinner der AZ-Aktion, feierten den schönsten Tag im Leben – und das Fest hielt alles, was sich das Brautpaar davon erhofft hatte.

26. April 2022 - 07:01 Uhr

Monatelang haben Melissa und Ali auf den großen Tag hin gefiebert. Die beiden hatten im Dezember die große AZ-Hochzeitsverlosung gewonnen, bei der sich 251 Paare beworben hatten. Die zahlreichen Partner der Aktion haben die beiden bestens ausgestattet und alles wurde akribisch vorbereitet. Die Erwartungen waren deshalb hoch – und wurden bei der großen Hochzeitsfeier unseres Paares vollauf erfüllt.

Grod g´ heirat

Einzig Petrus fühlte sich anfangs nicht verpflichtet, das seine zu diesem Traumtag beizutragen. Bei Nieselregen und kühlen Temperaturen fuhren Melissa und Ali im zur Feier. Die Gäste begrüßten sie jubelnd vor dem .

Melissa und Ali fuhren mit einem Mercedes-Oldtimer von Veteranen Pkw im Strandhotel Berg ein. © Charles Diehle

Emotionaler Gesang für den perfekten Moment

Zum Einzug sang Lara Keller höchst gefühlvoll ein Lied von Ed Sheeran, das alles auf den Punkt brachte, was noch kommen sollte: "Perfect". Genau so war nämlich die freie Trauung am Seeufer samt emotionalem Ja-Wort. Zum Auszug sang Lara Keller dann noch ein bekanntes Lied, das sie für Melissa und Ali sehr kreativ umgetextet hatte: "Can You Feel The Love Tonight?", fragte sie die Feiergäste mit Elton John. Und die Antwort lag auf der Hand – nochmals ein klares Ja!

Eine Hochzeit direkt am See. © Charles Diehle

Die perfekte Kulisse für traumhafte Bilder

Beim Sektempfang ging es musikalisch weiter: legte entspannte Musik auf und spielte dazu live Saxophon. Nachdem alle Gäste gratuliert hatten, folgte das romantische Fotoshooting mit dem tollen von Herzblut Weddings. Die Atmosphäre direkt am Starnberger See war natürlich wie geschaffen für die tollen Fotos, von denen einige auf dieser Seite abgebildet sind.

© Charles Diehle Bild 1 von 8 Ein Versprechen für die Ewigkeit. © Charles Diehle Bild 2 von 8 DJ L3VELS sorgte für stimmungsvolle Musik. © Charles Diehle Bild 3 von 8 Der galante Bräutigam Ali auf der Tanzfläche. © Charles Diehle Bild 4 von 8 Im Strandhotel Berg ist die romantische Atmosphäre vorprogrammiert. © Charles Diehle Bild 5 von 8 Gaumenfreuden - die köstliche Küche des Strandhotel Berg. © Charles Diehle Bild 6 von 8 Stimmungsvoll eingedeckt für die Hochzeitsgesellschaft. © Charles Diehle Bild 7 von 8 Lara Keller untermalte die freie Trauung mit gefühlvollem Gesang. © Charles Diehle Bild 8 von 8 Liebe in der Luft.

Eine besondere Überraschung fürs Brautpaar waren die zahmen Hochzeitstauben, die für romantische Stimmung sorgten. Und auch Petrus hatte endlich ein Einsehen: Es war sonnig und warm geworden.

Kulinarische Gaumenfreuden

Als Melissa und Ali danach zurück ins elegante kamen, wurde das leckere Menü serviert: Es gab unter anderem auf der Haut gebratenen Saibling, eine vierzig Stunden lang geschmorte Rindsschulter oder vegetarische Bete.

Verena und Lilli, aus dem 2. Lehrjahr der Abraxas Musical Akademie, bei ihrer Showeinlage. © Charles Diehle

Danach sorgte der Showact der für beste Unterhaltung: Die angehenden Musical-Darstellerinnen Lilli und Verena, die an der renommierten Münchner Ausbildungsstätte ihr Handwerk lernen, sangen zwei Soli und zwei Duette, darunter "Hakuna Matata" aus "Der König der Löwen" und "Let It Go" aus "Die Eiskönigin".

Nach dem Dessert folgte einer der emotionalsten Momente der Hochzeitsfeier: In einer Videopräsentation gedachten Melissa und Ali der Menschen, die bei der Feier schmerzlich vermisst wurden, darunter der verstorbene Vater der Braut. Und in Videobotschaften grüßten Alis Familienangehörige, die aus dessen Heimat nicht anreisen konnten. Da steckte manch einem ein Klos im Hals.

Beim Anschnitt der Hochzeitstorte der Conditorei Münchner Freiheit. © Charles Diehle

Ein dreistöckiges Kunstwerk

Dann kam ein kulinarischer wie ästhetischer Höhepunkt: die dreistöckige Hochzeitstorte! Die hatte ein wahres Kunstwerk aus Schoko, Walnuss und Vanille kreiert – ein Kunstwerk wohlgemerkt, von dem schon nach kurzer Zeit naheliegender weise nicht mehr viel übrig war.

Der erste Tanz als Ehepaar - im wunderschönen Kleid aus dem "Haus der Braut", sowie im Anzug von "HIRMER". © Charles Diehle

Tanzen bis in die Nacht hinein

Schließlich wurde die Tanzfläche eröffnet. Der erste Tanz von Melissa und Ali sah höchst professionell aus: Kein Wunder, die Schulleitung der hatte ihn mit dem Paar einstudiert. Und danach ging die Party richtig los, die Gäste tanzten zum Sound von .

Und so hielt der Tag alles, was sich das Brautpaar versprochen hatte. "Viele haben uns danach gesagt, dass man uns unser Glück ansehen konnte", sagt Melissa. Und nun steht den beiden Glücklichen noch die Hochzeitsreise bevor: Sie dürfen demnächst fünf Tage im luxuriösen in Österreich verbringen.

Die AZ bedankt sich bei den vielen großzügigen Partnern der Hochzeitsaktion und wünscht Melissa und Ali alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft!