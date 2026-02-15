Der O₂-Tower ist das höchste Gebäude in München. Zahlt der Konzern auch so hohe Gehälter? Teils teils, zeigen die Tabellen. Woran das liegt und welche finanziellen Mitarbeitervorteile es bei Telefónica Deutschland gibt.

Das Uptown München am Georg-Brauchle-Ring ist das höchste Gebäude in München. Die Bandbreite an Gehältern ist groß: Von Mindestlohn bis zu knapp 100.000 Euro im Jahr.

Geht es um die führenden Internetanbieter in Deutschland, kommt man nicht an Telefónica Deutschland vorbei. Das Unternehmen mit Sitz in München ist vor allem für seine Marke O₂ bekannt, die für das starke Kundenwachstum verantwortlich ist.

Das Logo prangt gut sichtbar auf dem Uptown München am Georg-Brauchle-Ring – das höchste Hochhaus in Bayern und das höchste Gebäude der Stadt. Ragen die Gehälter der Mitarbeiter auch dermaßen in die Höhe? Die AZ sieht es sich in ihrem neuen Serienteil genauer an.

Die Chefs: CEO verdient über zwei Millionen Euro

Wie aus dem Geschäftsbericht für das Jahr 2024 hervorgeht, erhielt der gesamte Vorstand eine Vergütung in Höhe von knapp acht Millionen Euro. Weil sich das Unternehmen im April 2024 von der Börse zurückgezogen hat, entfallen damit auch die Transparenzpflichten, die Gehälter der Vorstände nach den einzelnen Mitgliedern aufzuschlüsseln.

Der Vergütungsbericht 2022 gibt zumindest eine Orientierung. Markus Haas, der bis Ende 2025 CEO des Konzerns war, verdiente damals etwa 2,7 Millionen Euro. Die anderen Vorstandsmitglieder verdienten zwischen 679.000 Euro und rund einer Million Euro. Wie für Chefs solcher großen Unternehmen üblich, setzte sich die Vergütung aus einem Fixgehalt und diversen Bonuszahlungen zusammen.

Santiago Argelich Hesse ist seit Januar 2026 der neue CEO. Sein Vorgänger Markus Haas verdiente im Jahr 2022 etwea 2,7 Millionen Euro. © Quirin Leppert/Telefónica Deutschland

Die Mitglieder des Aufsichtsrates verdienten laut Geschäftsbericht 2024 zwischen 30.000 Euro und rund 90.000 Euro. Der Vorsitzende Peter Löscher erhielt knapp 126.000 Euro.

Die Arbeitnehmer: Schlechter Verdienst im Kundenservice

Unternehmen legen über die Gehälter für ihre Mitarbeiter in der Regel den Mantel des Schweigens, aber Online-Plattformen wie Kununu liefern eine grobe Vorstellung der Gehaltsdimensionen. Dort können Mitarbeiter ihre Gehälter eintragen, woraus sich Durchschnittswerte für die einzelnen Berufsgruppen ergeben, die sich mit den bundesweiten Angaben vergleichen lassen (siehe Tabelle). Daraus ergibt sich folgendes Bild: Große Unternehmen wie Telefónica Deutschland zahlen erwartbarerweise für Management-Positionen und Spezialisten hohe Gehälter, die oft über dem Branchen-Durchschnitt liegen.

Anders als Industrie- und Versicherungs-Riesen wie Siemens, BMW oder Allianz ist Telefónica jedoch in einer Branche angesiedelt, in der einfache Angestellte nicht außerordentlich viel verdienen. Im Bereich Kundenservice und Vertrieb liegt der Lohn deutlich unter dem bundesweiten Median für Vollzeitbeschäftigte in Höhe von rund 52.000 Euro.

Geringe berufliche Einstiegshürden, niedriger Lohn

Das ist wenig verwunderlich, schließlich sind die Margen in der Dienstleistungsbranche wesentlich geringer als etwa in der Industrie. Der Druck auf die Personalkosten ist dementsprechend höher. Hinzukommt, dass bei einem Telekommunikationsanbieter wie Telefónica ein hoher Anteil an An- und Ungelernten arbeitet. Das beste Beispiel ist dafür der Job des Call-Center-Agenten. Die Einstiegshürde in den Beruf ist niedrig, der Lohn dafür auch.

Eine Mitarbeiterin sitzt vor einem Computermonitor mit Headset. Als Internetanbieter braucht Telefónica Deutschland einen großen telefonischen Kundenservice-Bereich. © Patrick Pleul (ZB)

Die Daten von Kununu zeigen jedoch, dass im bundesweiten Vergleich die Gehälter der Mitarbeiter trotzdem in der Regel leicht über dem Durchschnitt liegen. Neben dem Lohn bietet das Münchner Unternehmen als finanzielle Vorteile ein Jobticket, ein Diensthandy, das auch privat genutzt werden darf, sowie Mitarbeiterguthaben, das sich etwa für O₂-Verträge einsetzen lässt.

Gehaltstabelle: Jahresgehälter im Kundenservice und Vertrieb

Position Gehalt DiD (Durchschnitt in Deutschland) Außendienstmitarbeiter 39.700 Euro 52.400 Euro Einzelhandelskauffrau/-mann 36.500 Euro 31.400 Euro Agent 35.600 Euro 28.500 Euro Verkäufer 33.000 Euro 30.300 Euro Call Center Agent 30.400 Euro 27.300 Euro

Gehaltstabelle: Jahresgehälter für operatives Management und Spezialisten

Position Gehalt DiD (Durchschnitt in Deutschland) Account Manager 71.700 Euro 60.100 Euro Marketing Manager 70.400 Euro 49.800 Euro Buchhalter 65.100 Euro 46.000 Euro Sales Manager 61.000 Euro 60.300 Euro Vertriebsmitarbeiter 52.700 Euro 51.100 Euro Filialleiter 50.500 Euro 45.100 Euro

Gehaltstabelle für strategisches Management und Senior Experten