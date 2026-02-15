AZ-Gehaltscheck: Das zahlt das Unternehmen hinter O₂
Geht es um die führenden Internetanbieter in Deutschland, kommt man nicht an Telefónica Deutschland vorbei. Das Unternehmen mit Sitz in München ist vor allem für seine Marke O₂ bekannt, die für das starke Kundenwachstum verantwortlich ist.
Das Logo prangt gut sichtbar auf dem Uptown München am Georg-Brauchle-Ring – das höchste Hochhaus in Bayern und das höchste Gebäude der Stadt. Ragen die Gehälter der Mitarbeiter auch dermaßen in die Höhe? Die AZ sieht es sich in ihrem neuen Serienteil genauer an.
Die Chefs: CEO verdient über zwei Millionen Euro
Wie aus dem Geschäftsbericht für das Jahr 2024 hervorgeht, erhielt der gesamte Vorstand eine Vergütung in Höhe von knapp acht Millionen Euro. Weil sich das Unternehmen im April 2024 von der Börse zurückgezogen hat, entfallen damit auch die Transparenzpflichten, die Gehälter der Vorstände nach den einzelnen Mitgliedern aufzuschlüsseln.
Der Vergütungsbericht 2022 gibt zumindest eine Orientierung. Markus Haas, der bis Ende 2025 CEO des Konzerns war, verdiente damals etwa 2,7 Millionen Euro. Die anderen Vorstandsmitglieder verdienten zwischen 679.000 Euro und rund einer Million Euro. Wie für Chefs solcher großen Unternehmen üblich, setzte sich die Vergütung aus einem Fixgehalt und diversen Bonuszahlungen zusammen.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates verdienten laut Geschäftsbericht 2024 zwischen 30.000 Euro und rund 90.000 Euro. Der Vorsitzende Peter Löscher erhielt knapp 126.000 Euro.
Die Arbeitnehmer: Schlechter Verdienst im Kundenservice
Unternehmen legen über die Gehälter für ihre Mitarbeiter in der Regel den Mantel des Schweigens, aber Online-Plattformen wie Kununu liefern eine grobe Vorstellung der Gehaltsdimensionen. Dort können Mitarbeiter ihre Gehälter eintragen, woraus sich Durchschnittswerte für die einzelnen Berufsgruppen ergeben, die sich mit den bundesweiten Angaben vergleichen lassen (siehe Tabelle). Daraus ergibt sich folgendes Bild: Große Unternehmen wie Telefónica Deutschland zahlen erwartbarerweise für Management-Positionen und Spezialisten hohe Gehälter, die oft über dem Branchen-Durchschnitt liegen.
Anders als Industrie- und Versicherungs-Riesen wie Siemens, BMW oder Allianz ist Telefónica jedoch in einer Branche angesiedelt, in der einfache Angestellte nicht außerordentlich viel verdienen. Im Bereich Kundenservice und Vertrieb liegt der Lohn deutlich unter dem bundesweiten Median für Vollzeitbeschäftigte in Höhe von rund 52.000 Euro.
Geringe berufliche Einstiegshürden, niedriger Lohn
Das ist wenig verwunderlich, schließlich sind die Margen in der Dienstleistungsbranche wesentlich geringer als etwa in der Industrie. Der Druck auf die Personalkosten ist dementsprechend höher. Hinzukommt, dass bei einem Telekommunikationsanbieter wie Telefónica ein hoher Anteil an An- und Ungelernten arbeitet. Das beste Beispiel ist dafür der Job des Call-Center-Agenten. Die Einstiegshürde in den Beruf ist niedrig, der Lohn dafür auch.
Die Daten von Kununu zeigen jedoch, dass im bundesweiten Vergleich die Gehälter der Mitarbeiter trotzdem in der Regel leicht über dem Durchschnitt liegen. Neben dem Lohn bietet das Münchner Unternehmen als finanzielle Vorteile ein Jobticket, ein Diensthandy, das auch privat genutzt werden darf, sowie Mitarbeiterguthaben, das sich etwa für O₂-Verträge einsetzen lässt.
Gehaltstabelle: Jahresgehälter im Kundenservice und Vertrieb
|Position
|Gehalt
|DiD (Durchschnitt in Deutschland)
|Außendienstmitarbeiter
|39.700 Euro
|52.400 Euro
|Einzelhandelskauffrau/-mann
|36.500 Euro
|31.400 Euro
|Agent
|35.600 Euro
|28.500 Euro
|Verkäufer
|33.000 Euro
|30.300 Euro
|Call Center Agent
|30.400 Euro
|27.300 Euro
Gehaltstabelle: Jahresgehälter für operatives Management und Spezialisten
|Position
|Gehalt
|DiD (Durchschnitt in Deutschland)
|Account Manager
|71.700 Euro
|60.100 Euro
|Marketing Manager
|70.400 Euro
|49.800 Euro
|Buchhalter
|65.100 Euro
|46.000 Euro
|Sales Manager
|61.000 Euro
|60.300 Euro
|Vertriebsmitarbeiter
|52.700 Euro
|51.100 Euro
|Filialleiter
|50.500 Euro
|45.100 Euro
Gehaltstabelle für strategisches Management und Senior Experten
|Position
|Gehalt
|DiD (Durchschnitt in Deutschland)
|Key Account Manager
|99.300 Euro
|73.200 Euro
|Manager
|98.200 Euro
|79.800 Euro
|Controller
|93.100 Euro
|59.400 Euro
|Area Sales Manager
|84.800 Euro
|69.300 Euro
|Produktmanager
|84.600 Euro
|65.100 Euro
|Manager Business Development
|84.200 Euro
|67.500 Euro
|Projektmanager
|79.200 Euro
|62.100 Euro
|Teamleiter
|78.000 Euro
|63.200 Euro
