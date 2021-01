AZ-Flockenfreude: Die schönsten Schneefiguren

Dutzende Leser sind unserem Aufruf gefolgt und haben Fotos geschickt: von drolligen, witzigen, anrührenden, fantasievollen Gestalten. Die Münchner sind kreativ im (F)lockdown

Umarmung in kalten Zeiten.

Andreas Sylvio 12 Umarmung in kalten Zeiten.

Von einem unbekannten Schöpfer in Nymphenburg.

Trixi Klein 12 Von einem unbekannten Schöpfer in Nymphenburg.

Ente mit Küken in Bogenhausen.

Heidi Ertl 12 Ente mit Küken in Bogenhausen.

München - Es ist erst wenige Tage her, dass ganz München unter einer dicken, weißen Flockenschicht lag. So viel Neuschnee lag gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr in der Stadt. Inzwischen ist die weiße Pracht schon wieder geschmolzen - und mit ihr leider unzählige fantasievolle, witzige, einzigartige Schneeskulpturen.

Mehrere Dutzend Leser sind unserem Aufruf gefolgt und haben uns ihre schönsten Fotos geschickt. Herzlichen Dank dafür! Die Fotos zeigen Schneekunst von vielen Kindern, aber auch von verspielten Erwachsenen. Bei manchen Figuren ist der Schöpfer nicht bekannt.

Entstanden sind Schneemänner und -frauen mit Eimern, Töpfen oder Lichtergirlanden auf dem Kopf. Einige blieben nicht allein, sie wurden gleich paarweise gebaut, sitzend auf Parkbänken, sich umarmend.

Außerdem wachten vielerorts Schneehunde und -katzen im Garten, in der Friedrich-Herschel-Straße saß eine mannshohe Ente mit Küken.

Die zehn Gewinner unter allen Einsendungen werden von uns benachrichtigt, die Spiele-Sets für Familien nächste Woche verschickt.