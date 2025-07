AZ-Besuch am Stachusbrunnen: Die Dusche unserer Stadt

Schon die Spider Murphy Gang wusste, dass der Stachusbrunnen an solchen Hitzetagen ein ganz guter Ort ist, um sich abzukühlen. Die AZ hat ihn besucht.

"S'wieder Sommer in der Stadt – I renn zur Gaudi durch’n Brunna am Stachus": Die Spider Murphy Gang wusste eben schon 1982, was zu tun ist an solchen Sommerhitzetagen, wie sie die Stadt gerade erfährt.

Ein AZ-Besuch am Stachusbrunnen am Dienstag zeigt, dass das die Münchner auch heute noch zu schätzen wissen.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Sommer am Stachusbrunnen: "Zum Abkühlen perfekt"

"Ich bin Münchner und hier aufgewachsen", erzählt Taxifahrer Rafael (40). "Ich bin schon manchmal um fünf Uhr morgens durch den Brunnen gerannt zur Erfrischung nach der Party in der Milchbar". Es gebe ja einige tolle Brunnen in München, "aber der am Stachus ist ein echtes Wahrzeichen". Auch seine Abkühl-Begleitung Daniela (30) stimmt ihm zu: "Zum Abkühlen ist der Brunnen perfekt!"

Taxifahrer Rafael (40) hat sich auch schon nach einer Partynacht im Stachusbrunnen abgekühlt. Am Dienstag genießt er das kühle Nass mit seiner Begleitung Daniela (30). © Daniel von Loeper

Papa und Sohn: "Wäre schön, wenn es mehr solche Plätze gäbe"

Selbstverständlich ist der Stachusbrunnen auch bei den Kleinen ganz beliebt an diesen Tagen. Nikolas (4) genießt das kühle Nass mit seinem Papa Jörg (49). "Superklasse an dem Brunnen mit dem Kleinen. Es ist so toll zum Abkühlen", findet der. "Es wäre schön, wenn es noch mehr solche Plätze geben würde in München".

Jörg (49) und sein Sohn Nikolas (4). © Daniel von Loeper

"Tut sehr gut": Schülerinnen erfrischen sich am Stachusbrunnen

Auch die beiden Schülerinnen Lea (16) und Lea (16) suchen an diesem Dienstagnachmittag eine Abkühlung: "Wir haben uns gerade etwas im Brunnen erfrischt – das ist toll und es tut sehr gut bei den heißen Temperaturen", sagen die beiden.

Lea (16) und Lea (16). © Daniel von Loeper

"Gute Zeit verbringen und durch den Brunnen rennen"

Der junge Filmemacher Ahmed (20) weiß den Stachus als Ort insgesamt sehr zu schätzen: "Das ist ein toller Platz. Man kann hier super sitzen und eine gute Zeit verbringen. Und wer möchte, rennt zur Erfrischung durch den Brunnen".

Filmemacher Ahmed (20) am Stachusbrunnen. © Daniel von Loeper

Patschnass in der Fußgängerzone konnte die AZ dann, anders als im Sommerhit der Spider Murphy Gang, niemanden antreffen.

Aber Nackerte im Englischen Garten, ein paar Kiffer am Monopteros und Biertrinker in der Waldwirtschaft gibt’s an diesen heißen Tagen ganz bestimmt. Denn: "S'wieder Sommer in der Stadt..."