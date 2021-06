Autounfall am Innsbrucker Ring: Drei Personen verletzt  langer Stau kündigt sich an

An der Ecke Innsbrucker Ring/Schlüsselbergstraße hat es am Mittwochmorgen gekracht. Nach einem Unfall mit drei Autos versorgen die Einsatzkräfte drei leicht verletzte Personen. Die Polizei rechnet mit langem Stau.

München - Wie die Polizei München auf AZ-Anfrage mitteilt, kam es am Mittwochmorgen an der Ecke Innsbrucker Ring/Schlüsselbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Drei Autos waren am Crash beteiligt, drei Personen sind dabei leicht verletzt worden.

Ecke Innsbrucker Ring und Schlüsselbergstraße: Stau nach Unfall

Derweil läuft der Einsatz noch, zu dem Streifenwagen, Feuerwehr und Notarzt gerufen worden sind. Die Polizei dokumentiert den Unfallhergang und sichert die Unfallstelle.

Die nördliche Spur ist aktuell gesperrt, sodass es zu Staus kommt. Der Polizeisprecher rechnet auch weiterhin mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und rät Autofahrer, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.